Parga reclama que o consultorio funcione coma antes do covid

O anuncio do venres do Sergas de que as consultas médicas volverán este mesmo mes ao consultorio de Parga non evitou que a veciñanza se manifestase este domingo para esixir unha vez máis a restauración de todos os servizos cos que contaban antes de que as instalacións se pechasen durante a pandemia.

Os asistentes recolleron máis dun cento de sinaturas para apoiar as súas reivindicacións, nunha campaña que se prolongará ao longo desta semana en distintos locais de Parga e de Guitiriz.

"O que queremos é que reabra nas mesmas condicións, porque non sabemos o que vai pasar ao haber un médico menos en Guitiriz do que parece que non se vai cubrir a praza", din, preocupados por unha posible redución horaria ou dos servizos, que agora se circunscriben ás analíticas martes e xoves.

MEIRA. O BNG, que tamén se sumou á mobilización de Parga, aproveitou a xornada de feira en Meira para instalar unha mesa informativa e recoller sinaturas en apoio á Iniciativa Lexislativa Popular pola Atención Primaria da plataforma SOS Sanidade Pública, para fortalecer o servizo e "frear o desmantelamento".