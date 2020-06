Parga aún no recupera su feria este domingo 14

La directiva de la Feira de Parga, que preveía recuerpar la cita para este domingo 14, ha anunciado que finalmente no podrá celebrarse la cita "ante a imposibilidade de cumplir todos os requisitos e normativas en vigor establecidas polas consellerías de Medio Rural e de Sanidade da Xunta de Galicia".

"Lamentamos a cancelación da feira, así coma os posibles prexuízos causados a todas as persoas que cun ou con outro produto acoden as nosas dúas feiras mensuais", indican. Inciden además en que hasta el último momento estuvieron haciendo gestiones antes las administraciones para recuperar la cita, pero finalmente la "situación que padecemos derivada do Covid-19 e as medidas de seguridade establecidas fan de todo inviable tanto para a nosa asociación coma para moitos/as feirantes o desenvolvemento do evento con un mínimo de normalidade".

Los integrantes de la directiva avanzan que ya están trabajando para poder celebrar la próxima feria, que sería el próximo 28 de junio, "dentro das medidas da nova normalidade implementadas polas distintas administracións" y una vez que Galicia ya habrá salido del estado de alarma.