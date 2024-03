Parga acoge un proyecto Erasmus en el que participan 25 jóvenes europeos

"Care About Your Economy (or Someone Will) é un proxecto de educación financeira que busca fomentar a conciencia económica nos mozos mediante ferramentas creativas e unificadoras". Así presentan su propuesta Fátima Díaz y Sergio Rouco, fundadores de la asociación juvenil Motus Europa, a través de la que impulsan esta iniciativa formativa y de intercambio cultural que este mismo mes traerá hasta Parga a 25 jóvenes de Polonia, Bulgaria y Rumanía con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.

"Recoñecemos a importancia de entender a economía no mundo actual e como pode afectar a individuos e colectivos", explican los impulsores de esta iniciativa, en la que buscan, a través de talleres y actividades, "utilizando un enfoque creativo e non formal", no solo que se aprenda sobre economía y finanzas, sino también fomentar la creación de un "terreo común na optimización de recursos para ter unha economía máis sostible, aumentar a conciencia mediante a promoción do diálogo intercultural, sensibilizar sobre a importancia da participación xuvenil nas decisións económicas e desenvolver o pensamento crítico".

El albergue Parga Natura será la sede de este seminario que tendrá una semana de duración y que, aunque se centrará en la educación financiera -los inscritos recibirán nociones de ahorros, aprovechamiento del dinero, finanzas, etc.- "para empoderar aos mozos no mundo actual e axudarlles a comprender a importancia da economía na vida cotiá e como pode afectar o seu futuro", también permitirá a los participantes familiarizarse con los demás -se organizarán noches interculturales, en las que se profundizará en la cultura de los distintos países- y con el entorno en el que se desarrolla esta iniciativa -hay previstos paseos para conocer la Ruta da Auga o el Camiño Norte, entre otras salidas-.

Del 15 al 22 de este mes se materializará esta primera iniciativa con la que se "trae a nivel local as oportunidades europeas que sabemos que existen" y que germinaba hace dos años, cuando Fátima y Sergio, conocedores de las múltiples posibilidades que ofrecen Europa y los programas Erasmus, "que son moito máis que o que coñecemos de intercambios universitarios", aclaran, fundaron la asociación juvenil.

El año pasado fueron un paso más allá y solicitaron una ayuda -precisan que hay numerosas convocatorias para llevar a cabo cualquier plan que pueda ser visto como relevante en Europa-, para poner en marcha su proyecto de educación financiera, que fue aprobado y recibió fondos para implementar su propuesta, en la que combinan las potencialidades de ambos. Fátima es pedagoga y trabaja en la Universidade da Coruña y Sergio estudió Administración e Dirección de Empresas y es el experto en finanzas. A ellos se suma el murciano Jesús Fernández, al que conocieron gracias al proyecto Erasmus.

Aunque para este seminario podrían haber escogido cualquier lugar, Fátima tenía claro que de poder elegir sería en Parga, donde están sus raíces. Ella es nieta de David Díaz, impulsor de múltiples iniciativas a través de la comunidad de montes de Santo Estevo, de la que fue presidente.

"O meu avó fixo moito por Parga, aínda que eu de nena non era consciente, así que a min tamén me gustaría facer algo por Parga", detalla, explicando que lleva desde 2019 metida en proyectos europeos y en este tiempo ha podido comprobar lo mucho que pueden aportar y que se pueden llevar a cabo en todo tipo de lugares.

"Faime ilusión poder levar un proxecto así á miña casa, ao meu contexto", asegura Fátima Díaz, que agradece la buena respuesta, el apoyo y la implicación del Concello de Guitiriz y de los vecinos de Parga para materializar su proyecto.