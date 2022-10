Unha parella de éxito asegurado

Mel e queixo. Queixo e mel. Os dous forman parella na mesa dende non se sabe cando e, xuntos ou por separado, maridan con case todo. Hai combinacións que ata poderían parecer inimaxinables, pero para iso están eventos coma a Feira do Queixo e do Mel de Goente, que acadaba este domingo a ducia de edicións como escaparate perfecto para ver, catar e sentir aos dous grandes protagonitas da cita. Sós ou acompañados.

De buscarlles complementos que conquisten padais sabe un pouco o cociñeiro Antonio Díaz, que ofreceu unha degustación de cinco elaboracións, catro salgadas e unha doce: carpaccio de tenreira cachena, vinagreta de pole e mel de acacia das Pontes e queixo curado de ovella negra de Queserías del Eume; patacas salteadas no wok con maionesa de cebola caramelizada e mel de eucalipto; xarda a soprete "lacada" con mel especiada e pole; costela de cachena en dúas cocións afumada con bidueiro ao mel de breixo e chimichurri emulsionado e gofre de manteiga de Queserías del Eume con xeado de mel monofloral de castiñeiro.

Apoiado por José Prado, Adrián García e Jorge Varela -tres dos doce membros do equipo-, Díaz tamén serviu grofes, crepes e xeados na súa foodtruck.

Para facerse co queixo e co mel para preparar estas e outras propostas había onde escoller. Da trintena de postos de alimentación e de artesanía da feira, 15 eran de apicultores e sete de queixeiros.

Entre os primeiros estaban a guitiricense Caruca que amosaba non só cos meles, senón tamén unha grúa apícola. "Necesitábamos una, porque transportamos las colmenas de la costa al interior", lembran e como os prezos do mercado non se lles axeitaban, buscaron ata que deron cun "señor que nos hizo una, y ahora nosotros tenemos la representación".

Ben pretiño, amosaba a súa variedade de meles Das Nosas Abellas, froito de apiarios espallados por Quiroga, Moeche, A Capela ou Magalofes (Fene), ademais de ofrecer a posibilidade de apadriñar unha colmea.

"O mel de interior na costa é moi aprezado", dicían dende Mel de Liaxes, de Carballedo, que facía un balance positivo desta primeira vez en Goente. Ao seu lado estaba un dos postos de queixo artesán, Casa Zolle de Friol, que xunto ao tradicional mantecoso de leite cru, ofrecía outro con pementos de Herbón. "¡Me encanta!", valoraba a naronesa Ana Seoane nada máis probalo, alabando o seu punto picante e a orixinalidade.

Levou un, igual ca Julio Trigo, de Ourol, socio da Casa do Mel. "Gústame moito isto e hai que darlle mentres se pode, seguir avanzando e coidar das abellas, que se lles pon todo en contra, pero non se pode perder a ilusión", dicía botando unha ollada ao redor para destacar a afluencia de xente.

Nese ir e vir constante andaban tamén os relatores das Xornadas Apícolas. Jaume Cambra analizaba a montaxe dos postos, probaba meles, botando en falta algún ecolóxico, e incidía en que contar coa Casa do Mel "tiene un grandísimo valor, porque hay muy pocas, para Galicia es un referente, por la formación, la divulgación y la valorización del producto local". E no exterior, o canario Saúl Lugo intercambiaba impresións co artista Eugenio Linares, que lle daba forma coa motoserra á talla dun apicultor cun panal nas mans.

Pequenos e maiores aprenderon sobre o coidado e os usos das plantas e descubriron que é un ecosequema -aplicado ás abellas, combinar especies para que haxa flores todo o ano- nun dos dous obradoiros celebrados onte ao carón da igrexa de Goente. No outro, pequenos chefs amasaron os seus propios boliños de pan de queixo, saboreáronos tras 15 minutiños no forno e fabricaron hidromel.

"A xente madrugou, vese que había ganas de feira", destacou a edila Elena López, facendo un balance positivo da cita organizada polo Concello das Pontes co apoio da Casa do Mel, de Queserías del Eume e da Gandería Roiriz.