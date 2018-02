Una pareja se instala en la escuela de Becín con la idea de dinamizar Parga

La archivera Judit Gómez, natural de Momán, y el arqueólogo Marcial Tenreiro, de Neda, buscaban un lugar en el que vivir e ideaban un proyecto sobre las ferias. La suma de ambos objetivos, gracias al apoyo del Concello de Guitiriz, los han convertido en los primeros moradores de la vivienda de la escuela de Becín.

"Nacín diante das naves da feira de Momán e teño un recordo moi bonito dela, namoroume, e a partir de aí intereseime polas feiras, pero alí non podía facer nada porque se perdeu todo", explica Judit, que incide en que en Parga no ha ocurrido lo mismo y ellos esperan "axudar a que se manteña".

Si la feria de Momán data del XVIII, la de Parga es aún más antigua, ya que hay constancia de su existencia en el siglo XIV, precisa Judit, a punto de finalizar la mudanza al que será su nuevo hogar los próximos seis meses, con posibilidad de prórroga.

"A idea do Concello é ter as escolas ocupadas, tanto a de Becín coma a de Campoverde —ambas se acondicionaron hace varios años con fondos del Plan E— e cando eles me falaron do proxecto pareceunos que encaixaba perfectamente", explica la alcaldesa, Regina Polín, quien les enseñó ambos inmuebles, aunque la de Becín resultaba idónea para poner en práctica sus ideas.

Aún están dando los primeros pasos y viendo posibilidades, una toma de contacto que ya los ha llevado a reunirse con las asociaciones de Parga para explicarles sus planes y buscar apoyos. "A idea gústalles", avanza Judit, si bien aún no han establecido fórmulas de colaboración.

"O que queremos é dinamizar a vila de Parga poñendo como punto de partida a feira, promovendo actividades a nivel turístico, económico ou gastronómico", apunta Judit, que ya ve el Centro de Interpretación da Feira de Parga, rehabilitado junto a los cobertizos hace varios años, como una más que factible base de operaciones.

A falta de definir actividades concretas, tienen claro que uno de sus primeros trabajos será elaborar un archivo oral "recollendo entre a poboación de Parga a intrahistoria da feira, as súas experiencias".

La organización de visitas guiadas es otro de sus objetivos a corto plazo, para lo que tienen a favor la riqueza histórica, patrimonial y paisajística existente en Parga y en su entorno, con las canteras, un minizoo, Pena Xiboi o el Muíño da Ruxida, además de la Ruta da Agua o el Camino Norte.

"Parga ten moitístima historia dende a época romana, a Idade Media..., o señor de Parga foi acompañar a Catalina de Aragón cando viaxou a Gran Bretaña para casar con Arturo Tudor", explican Marcial y Judit. Y es solo un ejemplo, dicen, recordando otras figuras ilustres vinculadas con la zona.

Hablan del popular trovador Vasco Fernández de Parga, nacido en la zona aunque vivió en el norte de Portugal; José Cornide, "da Ilustración, que foi señor destas terras e importante a nivel agrícola en Galicia"; o Pedro Vázquez de Orxás, quien "no XVII lle pediu ao rei permiso para abrir todos os túmulos megalíticos de Galicia". Descubrió que había "moitas mámoas violadas e iniciou un pleito inmenso", resume Marcial sobre una figura que además es relevante en su historia personal.

Desde el Concello también se plantean posibles iniciativas, convencidos de las posibilidades del proyecto. Así, Polín ya estudia una futura visita guiada a la feira que incluya el viaje en tren.