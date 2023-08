Pardiñas y Xermolos reciben el premio As Nosas Músicas

El Festival de Pardiñas y la entidad que lo organiza, Xermolos, recibían en la noche del lunes el galardón As Nosas Músicas en la sexta edición del premio, entregado en la segunda y última jornada del festival homónimo que se celebra en Couso (A Estrada), promovido por la asociación cultural e xuvenil A Xesteira.

"É unha auténtica honra que facendo o que máis nos gusta no mundo se nos dea un recoñecemento", aseguraba Mónica Roca, portavoz de la delegación de Xermolos que viajó a A Estrada para recibir el premio, una pequeña muestra "das moitísimas e moitísimos voluntarios" que hacen posible el festival y otras actividades de la asociación de Guitiriz.

"Loitaremos ata o infinito para, pese a quen lle pese, defender a nosa cultura, a nosa tradición e os nosos valores", concluyó Roca al recoger una distinción concedida "por todos os anos de dedicación á promoción, difusión e defensa da música e da cultura galega a través do Festival de Pardiñas", tal y como indicaban dende A Xesteira al hacer público el premio.

El presidente de la Asociación de Gaiteiras y Gaiteiros Galegos, Xaneco Tubío, fue el encargado de entregar el galardón a un evento que "é a festa e a feira da música e da arte galegas".

Tubío, habitual desde los 13 años de un festival que en las últimas tres décadas acoge la Mostra de Instrumentos de la AGG, quiso también mostrar su confianza en que tanto Pardiñas como As Nosas Músicas, "exaltacións da nosa forma de celebrar, da nosa música, do noso baile, que levamos facendo séculos", sean "a semente para que se espalle este tipo de festas por todas as aldeas do país".