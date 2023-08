Pardiñas reforza os cimentos do "compromiso coa lingua, coa cultura e coa tradición do país"

Preto de 40 anos, case tantos como ten o festival, son os que leva a mestra e escritora de Muimenta Sabela Núñez Singala indo a Pardiñas, unha fidelidade a esta Feira e Festa da Música e da Arte de Guitiriz que dende a asociación Xermolos consideraron que a facía boa coñecedora e polo tanto merecedora de asumir "a responsabilidade" de ser a pregoeira da cuadraxésimo cuarta edición, que onte se despedía batendo récords de asistencia e colgando o simbólico cartel de "cheo" nas distintas propostas.

Maila terse preguntado "Quen? Eu?", coma ante tantos outros momentos trascendentais da vida -facerse mestra, ser nai, escribir unha novela infantil e levala polos colexios...-, Sabela acabou por entoar un decidido "maloserá!" que fixo que pasase de responder, sempre xunto á súa "cuadrilla", a aquela vella chamada de Vinde merendar a Pardiñas, a explicar ante un campo da festa ateigado todas a razóns que lle outorgan veracidade a ese sonoro Ai, Pardiñas, dasme a vida.

E por suposto, fíxoo ataviada coas mellores galas para a ocasión: unha camiseta customizada coas imaxes dos 44 carteis promocionais do festival.

Cun ben conducido e aplaudido discurso, anecdótico nalgúns momentos -coma aqueles globos rescatados pola rapazada de Xermolos gabeando a un carballo- e reivindicativo noutros -contra a proliferación dos eucaliptos ou dos eólicos ou defendendo o ensino en galego-, Sabela cumpriu con nota a encomenda que se fixo a si mesma de recordar, dende aquel lonxano 1986, "anécdotas e aprendizaxes que sen dúbida foron determinantes para construír a persoa que son hoxe en día".

Sabela debullou, década a década, distintas lembranzas dun festival no que ela mesma é protagonista dunha imaxe icónica, publicada en El Progreso hai máis de 20 anos. Nela dálle o peito a Paulo, un dos seus catro fillos, que medraron respirando a esencia do festival: "Non era só leite o que fluía por aquel peito: mamaban Pardiñas, igual que moitas crianzas que hoxe corren e xogan por aquí empardiñándose (que diría Xurxo Souto) e fortalecendo os cimentos para o seu compromiso coa lingua, coa cultura e coa tradición do país".

Obradoiro de baile tradicional galego. C PÉREZ

E son moitos os piares nos que se asenta esa simbiose que se experimenta en Pardiñas. Algúns de sempre, coma os máis de cen premios -entre un milleiro de traballos recibidos- que se entregaban tralo pregón e que recoñecen as obras infantís e xuvenís do Certame de Creación Terra Chá. Ou a Mostra de Artesanía, con preto de 100 postos e tantos anos coma o festival. Ou a Mostra de Instrumentos da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos, que festexou as 30 edicións cun programa máis amplo, un tema composto por Os Carunchos -estreado onte- e o documental Labrando músicas.

Outros van mudando os nomes, pero perdura a esencia, coma nos obradoiros; nos concertos, protagonizados este domingo por Caamaño & Ameixeiras xunto a Caldo, Xisco Feijoó, Calle Mambo e La Trocamba Matanusca; ou no clásico espectáculo infantil dominical, a cargo este ano de Cirquack.

E hai novas ideas que queren quedar, coma Radio Pardiñas ou Regueifa na Chá, coordinada por Séchu Sende e con Alba María e Sara Marchena como convidadas xunto ás novas promesas: Maré a Muda e Estrella do Courel, da Escola Semente de Santiago; Tegra Romeu Veiga, do Courel; Andrea de Baio; e Nela de Piloño, Tiziana e Martuxa, de Vila de Cruces.

"Viñeron de sitios onde este ano se traballou a regueifa"», di Séchu, que detalla que en Lugo tamén houbo obradoiros na Pobra do Brollón e en Vilalba. "A idea é que teña continuidade e que vaia vindo xente nova", avanzou sobre unha nova proposta cuxa demostración contou cunha grande aceptación entre o público e que está chamada a sumar para que siga soando forte aquilo que popularizou Xurxo Souto: "Medre Pardiñas!".