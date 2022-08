Pardiñas latexa con máis forza ca nunca

"Foi entrar no torreiro e o corazón xa me latía diferente". Así de especial foi a volta do Festival de Pardiñas ao seu fogar, cuxa alma se espallou os últimos dous anos a outros recunchos de Guitiriz.

Ganas había, e así o fixeron saber os milleiros de asistentes que non perderon as propostas que ofrecía o cartaz, desde o aberto de billarda ata a carreira popular, sen esquecer os agardados concertos da noite, nos que Comando Curuxás, Fourth Moon e No Reply se subiron a un escenario cuxo pano baixaron Ruxe Ruxe.

A música non parou en todo o día -por algo Pardiñas é a festa da arte e da música- e entre actuacións dos Xirifeiros e de grupos que improvisaban concertos ao seu paso, os presentes foron quentando motores.

A música tradicional non faltou. S. IGLESIA

Tamén houbo tempo a visitar os máis de cen tenderetes de artesanía que se deron cita e incluso aprender cousas do oficio nalgún dos 30 postos de creadores de instrumentos de música tradicional, chegados de toda Galicia, Madrid, Palencia e Coímbra.

A eses "construtores" de sons lles adicou o investigador Xerardo F. Santomé o seu pregón, o que abría a XXIX Mostra de Instrumentos de Música Tradicional que organiza a Asociación de Gaiteiros Galegos. Para eles pregou "dúas cousas: un sistema fiscal específico e que a antropoloxía galega sexa tratada como tal". E é que, engadiu Santomé, "presidente-dictador de Xistralia", tal e como se definiu entre risas, "o obradoiro dun artesán é único, neles hai un aspecto didáctico e son un centro da lingua". Para rematar, Santomé recoñeceu que "cousas parecidas a Pardiñas pode habelas, pero Pardiñas é singular".

Pregón de Xerardo F. Santomé. S. IGLESIA

Que un festival que naceu da man dun modesto grupo, Xermolos, sopre 43 candeas é, en boa parte, cousa de Alfonso Blanco. A el, que este ano non puido asistir, lle adicou as súas palabras a alcaldesa, Marisol Morandeira: "Ben seguro que para o ano aquí estará con nós", dixo, porque Alfonso é a alma máter dun festival que reúne a vellos e novos, principiantes e veteranos. Tan veteranos como Roberto Santamariña, de Xermolos, que leva "42 anos colaborando" e, asegura, o de este sábado foi "algo espectacular".

Merce, de Mondoñedo, por exemplo, leva indo ata a parroquia guitiricense unhas tres décadas e, nesta ocasión, acompañada por Raquel, de Lalín, e Iria, de Compostela, que manifestaron que o que máis lles presta de Pardiñas "é o ambiente, así, en xeral".

Tamén foron en grupo Os Sedentos, de Narón, a quen lles dixeron nada máis chegar aquilo de "canto tempo sen vernos!", porque hai caras que se repiten e este ano non ía ser menos. Así foi o caso de Miguel, de Rábade, quen vai "desde pequeniño, cando me traían meus pais", e agora continúa a tradición cos seus amigos Marcos, de Lugo, que apuntaba que "estamos ofrecidos a Pardiñas"; Álex, de Barcelona; e Nerea, de Donosti, a principiante do equipo que xa prometeu volver.

Este domingo continúa a festa rachada, coa música de Carapaus, Xabi Aburruzaga, Tandub, Festicultores, as pandeireteiras Ultreia e Rabeira, ademais do espectáculo Abracadáver, o pregón de Séchu Sende, o obradoiro de baile con Nuria Gesteira e de Treboada con Oli Xiráldez e a entrega de premios do Certame Terra Chá.