Pan: un clásico das mesas que ten moitas caras

Di o refraneiro popular que á mesa, sen pan, non te poñas a xantar, entre outros moitos ditos que teñen a este alimento esencial como protagonista. Se antes en case todas as casas había un forno no que se cocía o hoxe chamado pan da casa, a práctica foi indo a menos, mentres se xeralizaba o costume, moi vivo aínda, do reparto do pan a domicilio.

Da trintena de panaderías que hai entre as comarcas de Terra Chá e de Meira e nas Pontes, moitas delas con rutas de reparto, unha importante vía de ingresos, como di Rosa Morán, á fronte, xunto o seu home Orencio Fontela, da panadería Hermo de Muimenta, na que traballan cinco persoas.

Seu pai, Perfecto, fundara o negocio alá polos 50, ao dárense dúas circunstancias: trouxera a idea ao aprender o oficio na mili e comezaba o proceso de colonización en Castro de Rei e Cospeito, que trouxo moitos novos veciños. "Non era o negocio do século, pero aínda conservamos hoxe clientes desa zona", detalla Rosa, precisando que daquela só facían pan, que ata viaxaba a Lugo en bus.

"Compráranlle a casa a unhas cubanas que lle deran moitas facilidades e asociouse con meu tío Antonio, daquela vivían as dúas familias xuntas —Perfecto casara con Alicia e Antonio, con Matilde— e traballaban todos xuntos", lembra Rosa, que exercía de profesora ata que no ano 2000 se incorporou ao negocio familiar.

"Eu non contaba vir para a panadería, pero acabei por facelo por estar con Orencio —xa estaba nela dende 1985—, porque senón teriamos horarios incompatibles, e creo que foi a decisión acertada", conta Rosa, que explica que todo o proceso é artesán, polo que comezan a amasar ás dúas da mañá para ter o pan do día listo para o reparto por Abadín, Castro de Rei, Cospeito e A Pastoriza, que comeza ás oito. "Compramos trigo da zona e moémolo", di, explicando que teñen tres fornos nos que cocían con pellets, ata que volveron á leña.

Aínda que o negocio se mantén, Rosa explica que as empanadas, os asados e outras encargas axudan nunha época díficil á que tamén alude Ana González, falando do moito que notan a subida dos custos. Aínda así, está contenta do paso dado hai catro anos, cando ela e o seu home, Julio Trastoy, que levaba 20 anos de mecánico, decidiron pórse á fronte da panadería na que ela xa traballaba, a popular Martiñán.

O negocio fundárano a comezos dos 60 Olegario e Lola, e logo quedaron á fronte a súa filla Virginia e Carlos, e mesmo traballaría a terceira xeración, Loli Ramil, mais cando seus pais se xubilaron, ela optou por alugar a panadería, para que eles puidesen realmente descansar. Loli descoñece de onde provén a sona do pan de Martiñán, aínda que cre que pode ser polo forno de leña, "que lle dá un sabor especial", e polo vello costume de intercambiar trigo, que se moía nun muíño de pedra, por pan. "Antes non se pagaba con cartos, ao cliente que che traía o trigo, dábaselle pan, creo recordar que por un ferrado eran catro bolos de quilo", lembra, apuntando á calidade da materia prima —tamén mercaban se non chegaba—, producida na zona.

De conservar a tradición, aínda que os pagos agora se fagan en cartos, encárganse Ana e Julio. "A fariña de trigo é daquí, imos moela a un muíño", din, á fronte dun equipo dunha decena de persoas —incluíndo o reparto por Vilalba e Abadín— que tamén fai outros produtos e mesmo encargas especiais, coma as pezas xigantes para o San Bartolomeu de Corvelle: bolos preñados elaborados con case 200 chourizos e empanada de mazá de dous por dous metros, cuns 200 quilos de froita.

Non todas xuntas, pero ben de mazás gastan tamén a diario na panadería Muriato de Meira, onde nunha xornada con moita demanda, coma un domingo de feira, poden chegar a facer unhas 280 empanadas de mazá, o seu produto estrela, do que lles chegan encargas de Barcelona, Bilbao ou Madrid, pedindo que llelas envíen, ou clientes que veñen de vacacións e queren levar unha con eles para Francia, ou onde sexa.

A histórica panadería da Praza Maior meirega abría en 1933 e, logo de pechar na Guerra Civil, volvía operar dende 1939 da man de José e de Antonia. Os sobriños dela, Juan e Lourdes Sobrado, e o xenro de Lourdes, Iván Fernández, son os que están agora á fronte dun negocio no que traballan os tres e cinco máis, e que ata hai seis meses, cando se puxo un toldo, nin letreiro tiña.

Non lle facía falta, todos saben onde queda a panadería do pasillo, esa na que se traballa coma antano. "A única modernización é unha laminadora, o resto faise todo a man", di Iván, respectando os pesos que marca a vella báscula e os tempos de sempre para facer "o pan de toda a vida no forno de leña". E aínda que a oferta é grande e a empanada de mazá é o referente, hai outras que funcionan tamén moi ben, coma a clásica de atún ou a de tenreira con panceta, a máis demandada no Val do Soños, un cliente habitual.

Touciño, grelos e chourizo son os ingredientes esenciais das empanadas con nome que elabora a panadería Lombardero da Pastoriza coas que a discoteca Hermo de Muimenta adoita agasallar ás estrelas que actúan nela, un costume que tamén ten a centenaria Tahona Currás de Vilalba, que leva dende 2011 sorprendendo aos artistas do FIV (e a outros) con empanadas personalizadas. Tanxugueiras, Los Secretos ou Amaral son só algúns dos afortunados degustadores dunha proposta que supón unha evolución da clásica inicial para identificar ao cliente ou os ingredientes.

E boa falta fan eses identificadores cando se reparten o pan e as empanadas para patróns, merendas ou para a Festa da Empanada que leva anos a celebrarse no club fluvial de Begonte, como punto de encontro familiar e veciñal.

Bola de liscos

Para o que non fan falta letras nin nomes é para recoñecer unha bola de liscos. "É unha empanada moi diferente, porque se fai cunha base de verza, sobre ela vai a masa e despois tápase con outra verza que se retira a media coción, mentres que a de abaixo se saca ao acabar de cocer, e iso dálle un sabor e un aspecto moi diferente", di Javier Castro, da panadería Seivane de Bretoña, que xunto á Murado de Riotorto, prepara centos delas para a festa que se lle decida a bola de liscos e ás freces en Bretoña.

"Está moi ben, a nivel empresa axuda a promocionar o produto, pero tamén é importante para o pobo e serve para recuperar a tradición e dar a coñecer Bretoña e a bola de liscos", di Javier, que estudou enxeñería industrial, vivía en Vigo e non pensaba na panadería, que chegou a cerrar en 2019 ao deixalo seus pais, Mari e Seíño.

Bola de liscos. EP

"Empecei a darlle voltas á cabeza e decidín probar, porque sabía que me ía arrepentir se non o facía e a verdade é que me gusta moito", conta. Así foi como reabría en 2020 un negocio no que traballan tres persoas, conservando a esencia clásica da panadería —que abría nos 50 e pasaba a mans dos Seivane nos 70— pero con toques de modernidade.

"A liña na que traballamos é que sexa natural, con fariñas galegas", explica, apuntando que tamén fan pan especiais de chocolate, noces, centeo ou millo, doces, tartas de mazá ou de queixo, tarta de Mondoñedo, empanadas...

Unha variedade na oferta que complementa o que segue a ser a esencia de moitos dos negocios chairego do sector, o pan e a panadería artesá.

IXP Pan Galego

Sexa en rosca, barra, bolo ou calquera outra variante na que se poida pensar, o pan é un elemento indispensable que en Galicia conta cunha sona propia. Esta relevancia levou a que se aprobase en 2020 a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pan Galego.



Produtores de trigo

Na Chaira non hai ningún operador que certifique baixo a IXP, pero si están rexistrados cinco produtores con parcelas de cultivo de trigo das variedades e ecotipos galegos destinados á produción de fariña para o pan da IXP.



Muíños

Antigamente había numerosos muíños fariñeiros, mais poucos se conservan. Aínda así, hai exemplos destacables , como El Molino de Isabel (Muíño do Frouseiro), en Goá (Cospeito), rehabilitado en 2018 e que moe e comercializa fariñas coma a autóctona de trigo callobre. Non moi lonxe, en Rioaveso (Vilalba), funciona dende 1994 a Fábrica de Fariña Carreira Rouco ou Muíño de San Xurxo, un negocio familiar con clientes de toda a comarca e que tamén vende a outros puntos.



Formación

A Asociación de Fabricantes de Pan da Provincia de Lugo reclamaba a implantación dunha formación profesional relacionada co sector na provincia. Finalmente, impártese no IES Sanxillao de Lugo o ciclo medio de Panadaría, Repostaría e Confeitaría, que tamén se oferta noutros oito centros galegos.