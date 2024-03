De pais a fillos: seguir os pasos dun camiño laboral trazado

Herdamos dos nosos pais a cor dos ollos, a forma do pelo, a estatura e mesmo a compostura. Tamén se transmiten rasgos da personalidade e afeccións ou gustos. E hai quen aínda vai máis alá e tamén decide seguir os pasos dun camiño laboral xa trazado polos seus proxenitores.

Salóns de peiteado, tendeiros, pescadeiras ou carniceiros. Farmacéuticas, mestras ou doutores. Son infinitas as profesións que se transmiten de pais a fillas ou de nais a fillos. Moitos optan por ese camiño porque foi o que mamaron, porque non lles quedou outra alternativa ou porque en realidade é o que máis lles gusta. Sexa pola razón que sexa, apostaron por darlle continuidade a ese negocio que iniciaron con moito esforzo e traballo os seus pais, e nalgúns casos, incluso os seus avós, que agora os miran con orgullo por proseguir con ese legado, enchendo páxinas da súa historia e sumando anos.

Fertipram

Un deses exemplos nos que a implicación a nivel laboral se vai trasladando de xeración en xeración é Fertipram, un negocio de Feira do Monte (Cospeito) adicado á venda de abonos, plantas hortícolas e ornamentais, produtos fitosanitarios, pensos ou sementes, no que o patriarca, Ricardo Lis Alvariño, xa é un mero espectador.

O seu pai tiña unha taberna na casa familiar e tamén vendía patacas. E foi co tubérculo co que aquel mozo de 25 anos iniciou a súa actividade, transportándoo ata á Coruña nun camión compartido con outro socio.

Sonia, Ricardo fillo, Alvaro e Ricardo pai, de Fertipram. M.MANCEBO

"En 1993 separáronse e deulle para adiante a Fertipram, implicándonos tamén a nós", contan os seus fillos, Álvaro e Ricardo. O pequeno apenas era un rapaz que estaba estudando. "As 500.000 pesetas para iniciar o negocio púxoas meu pai por min", conta Ricardo, mentres mira de esguello á súa sobriña, Sonia Lis Vigo, que despois de finalizar os seus estudos tamén apostou por seguir os mesmos pasos.

"Gústame estar coa familia, levándose ben, estase a gusto", engade a viva imaxe da terceira xeración dun negocio no que todos e cada un teñen as súas tarefas moi ben asignadas.

Houbo momentos nos que o transporte estaba máis forte, agora menos, outros nos que funcionaba ben a pataca, agora as gandarías están achicadas..."

Sonia encárgase en exclusiva da facturación, pero tamén bota unha man cando hai que atender algún cliente. O mesmo que fai Ricardo, máis posto no tema do transporte, e Álvaro, que é quen fai as compras e o que adoita visitar e tratar cos provedores.

Fertipram conta con cinco empregados. O negocio "deu moitas voltas", recoñecen dende a familia Lis, que se tivo que ir adaptando "ás necesidades". "Houbo momentos nos que o transporte estaba máis forte, agora menos, outros nos que funcionaba ben a pataca, agora as gandarías están achicadas e tamén está difícil a venda de penso...", din, conscientes de que "neste momento iniciar un negocio así de cero sería imposible". Por iso ten tanto valor que sigan sumando anos co traballo, a unión e o esforzo de todos.

Panadería Lombardero

E de resistencia e historia saben ben na panadería Lombardero da Pastoriza, que aguanta con forza cando está a un suspiro de cumprir o medio século de vida. Foi o 19 de marzo de 1975 cando o matrimonio formado por Germán Lombardero e Adela Señor compraron o negocio, logo de pasar cinco anos en Suíza, e iniciaron unha aventura na que tamén se implicou o seu fillo José Manuel, que en torno ao ano 2000 se puxo á fronte acompañado pola súa muller Marisol. A segunda xeración.

"Fixéronse varias modificacións para mellorar a calidade da panadería e dos nosos produtos", contan, mentres debullan cales son as tarefas de cada un dentro do negocio.

Panadería Lombardero, da Pastoriza. EP

José Manuel empeza a xornada facendo as diferentes masas. Despois Marisol e Fina, unha empregada, encárganse de elaborar as empanadas. E xa entre os tres enfornan e venden os distintos produtos, de cuxo reparto tamén se encarga o herdeiro do negocio.

Durante a pandemia unha das súas fillas, Antía, tamén colaboraba con esta tarefa, pero actualmente xa está desvinculada case por completo da panadería.

"Son moitas horas xuntos, polo que temos que remar todos a unha"

Aínda quedan uns anos con José Manuel e Marisol capitaneando a nave, mais son conscientes de que «o relevo está no aire», din, xa que "o traballo da panadería é moi duro e sacrificado".

Pese a iso, defenden o traballo en familia e a todos eses negocios que conseguiron pasar dunha xeración a outra. "Son moitas horas xuntos, polo que temos que remar todos a unha", aseguran, co sabor da tradición envolvendo un negocio do que cada día saen bolos de mestura, empanadas ou asados, así como barras de bacon, "un dos produtos máis novedosos e que á xente lle gusta moito", recoñecen, desexosos de seguir saboreando o éxito en 2025, cando se cumprirán os 50 anos da súa apertura na Pastoriza.

Floristería Ledicia

O sangue, xunto á paixón pola arte floral, son os vínculos que unen a Isabel Ferreiro e Nerea Novás, nai e filla, e as caras visibles detrás do mostrador da Floristería Ledicia das Pontes.

Isabel aprendeu o oficio colaborando noutro negocio da vila dende 1988 ata o ano 2000, cando decidiu dar o paso "apoyada por mi pareja y mi familia" de abrir o seu propio establecemento nun local alugado que acabaron comprando cando catro anos despois, e con só 17, Nerea decidiu unirse ao proxecto.

Nereia e Isabel, de Ledicia. M.MANCEBO

As dúas formáronse na Escuela Española de Arte Floral, aínda que cada unha ten a súa propia especialidade e man coas flores. "Yo soy más técnica y Nerea es más artística", di a nai, mentres as dúas confirman que o seu propio carácter acaba tamén transmitíndose nos ramos que elaboran para os seus clientes.

"Siempre fui muy soñadora, muy imaginativa, me gusta arriesgar más con los colores, soy más atrevida", engade a filla, feliz por ter tomado a decisión de seguir o mesmo camiño laboral que súa nai. "Dentro de lo difícil que es compartir trabajo con la familia, hacemos muy buen equipo", resumen case ao unísono, conscientes de que escolleron unha profesión "muy bonita", pero tamén "muy sufrida".

"Es un trabajo de muchas horas, de mucha suciedad, pero al final compensa"

"Es un trabajo de muchas horas, de mucha suciedad, pero al final compensa", engaden, mentres aparece un sorriso nos seus rostros cando recordan as vodas, bautizos, comuñóns e tantos e tantos eventos nos que tiveron a ocasión de deixar a súa pegada en forma de arte floral. E quen sabe, ao mellor a terceira xeración tamén bota raíces na mesma dirección.

Mercauto

O que sempre tivo claro cara a onde camiñarían os seus pasos laborais foi Iago Janeiro, quen ao escoller a súa formación —estudou primeiro Mecánica e logo Administración— sabía que continuaría co legado que iniciou seu pai, José Janeiro, en 1987. Xunto a outro socio abría as portas de Mercauto no polígono Sete Pontes de Vilalba. "Fomos os primeiros en vir para aquí, aínda que eu xa estaba no tema dos coches dende 1975", lembra José, un home que pese a levar case 50 anos en activo aínda segue vinculado ao negocio da súa vida.

"Aínda veño, pero Iago xa é o que se encarga de todo", di, mentres mira con orgullo ao seu fillo, quen recoñece que é un afortunado por poder traballar man a man.

Pepe e Iago Janeiro, de Mercauto, en Vilalba. M.MANCEBO

"Os negocios familiares son complicados, pero tamén unha sorte. Ao mellor non atopo solución a un problema e só preciso ter unha conversa con el, con toda a súa experiencia, e vexo as cousas doutra maneira. Xa non hai problema", abunda Iago, que leva dende os 21 —19 anos— vinculado ao negocio.

Empezou por abaixo, aprendendo o oficio. "Aínda non estaba feita a Opel —ademais da nave inicial construíronse outras dúas, unha no ano 2000 e outra en 2020—, e dedicábame a lavar coches. Había unha billa, unha mangueira e un cepillo. Cantos teño lavados!", lembra con nostalxia, consciente de que pasar por todos os postos dende taller a administración serviulle para asumir con maior solvencia a responsabilidade que ten agora.

"Os negocios familiares son complicados, pero tamén unha sorte. Ao mellor non atopo solución a un problema e só preciso ter unha conversa con el, con toda a súa experiencia, e vexo as cousas doutra maneira"

A nivel de negocio, Mercauto, un concesionario multimarca que ofrece tamén todo tipo de servizos de taller e que conta con 14 traballadores, pasou por momentos mellores e peores. Recordan que o Gordo da Lotería foi un gran revulsivo e confirman que o problema de abastecemento de pezas e de persoal fai que agora afronten certas dificultades.

Pese a todo, Iago non perde a ilusión. "Gústame ver que o esforzo del non acaba aquí, ten continuidade. Aínda que deixou o listón moi alto", afirma cun sorriso, mentres o seu proxenitor lle prognostica que "preocupacións e traballo non lle van faltar".