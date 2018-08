El PAI de Muras abrirá el 1 de septiembre sus puertas tras dos años de espera

El Punto de Atención á Infancia (PAI) de Muras abrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre tras dos años de espera. El nuevo centro, que ofrecerá un servicio que hasta ahora no existía en el municipio, ofertará un total de 20 plazas.

"Para Muras é unha moi boa noticia", indica el regidor, Manuel Requeijo, que pese a mostrarse satisfecho por poder abrir al fin un servicio demandado y necesario para fijar población, que ayuda a mejorar la conciliación familiar de los vecinos del municipio, critica la tardanza de la Xunta en conceder las autorizaciones.

"Reprochamos á Xunta non ter os permisos ata agora, déronnos moitas voltas e non houbo o celo suficiente para que fose rápido, cando outros centros deste tipo noutros municipios abriron en seis meses, polo que entendemos que non hai o interese suficiente en que as políticas do rural funcionen", asegura el alcalde, que recuerda que la obra -se invirtieron alrededor de 70.000 euros de fondos propios- ya estaba finalizada desde el año 2016, a la espera de las autorizaciones necesarias para su puesta en marcha.

El PAI, ubicado dentro de las instalaciones del propio colegio Antía Cal de Muras, abrirá sus puertas en septiembre "co inicio do curso escolar", confirma el alcalde, que indica que la Xunta le transfirió las competencias al Concello para asumir la gestión.

En total, se ofertarán 20 plazas para menores de entre tres meses y tres años. El horario de apertura del centro será de lunes a viernes, desde las 8.00 a las 16.00 horas, excepto festivos y el mes de agosto, que permanecerá cerrado. El horario máximo de entrada será a las 10.00 horas y las salidas serán de 12.30 a 13.00 horas y a partir de las 14.00 horas para los que hagan uso del servicio de comedor.

"Sabemos que no inicio, cando o puxemos sobre a mesa, había unhas 20 familias interesadas, pero pasaron dous anos e a situación non é a mesma. Entendemos que é un servizo necesario pero acabamos de abrir o prazo e aí poderemos saber a demanda real", confirma Requeijo.

INSCRIPCIONES. El plazo de preinscripción estará abierto hasta el próximo día 24. Los interesados en reservar una plaza deberán cubrir los formularios que están a su disposición en las oficinas de la casa consistorial. Para resolver cualquier duda o conseguir más información, también pueden llamar al departamento de servicios sociales en el 982.50.00.01.

El coste de este servicio se calculará en función de los ingresos de la unidad familiar y abarcará desde la gratuidad al precio máximo de 169,26 euros por la jornada completa al mes.