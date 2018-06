El padre de Ignacio Echeverría: "Vale la pena ser decente aunque mueras"

Joaquín, el padre de Ignacio Echeverría, el padre del conocido como el héroe del monopatín, asegura que "los jóvenes tienen que saber que vale la pena ser decente, aunque mueras", y también les insta a defender a los indefensos. En una entrevista con Efe, Joaquín Echeverría recuerda el año transcurrido tras la muerte en los atentados de Londres de su hijo, un suceso del que este domingo, 3 junio, se cumple el primer aniversario, y subraya los momentos de "tristeza y emoción" vividos por su familia en estos doce meses.

Tanto los familiares y amigos de Ignacio Echeverría como la ciudadanía estuvieron pendientes de la búsqueda del joven, ya que su muerte no fue confirmada hasta el 7 de junio, cuatro días después de los atentados que costaron la vida a otras siete personas. "Cada familia tiene una forma de vivir. Hemos vivido momentos de tristeza y de emoción y nos acordamos mucho de Ignacio y sus cosas", explica Joaquín, al tiempo que reconoce que, por instantes, "inevitablemente la tristeza" les embarga.

También agradece las muestras de cariño recibidas y el trato que han recibido por parte de las instituciones, las personas cercanas y los medios de comunicación. "Recibimos con cierta sorpresa que estuviera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, cuando llegamos en un avión militar a Torrejón de Ardoz", recuerda.

El denominado Héroe del monopatín ha recibido este año innumerables condecoraciones por parte de diversas entidades, entre ellas la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo por su valiente acción durante los atentados.

El padre de Ignacio Echeverría también recuerda la audiencia con el rey Felipe VI, quien estuvo "muy próximo", lo que "no dejó de impresionarles". "Aunque deseo pasar una vida tranquila, todo homenaje a Ignacio lo agradezco mucho; en la situación actual de la sociedad es bueno enaltecer una acción generosa como la que llevó a cabo", señala.

Preguntado por la situación del mundo, asegura que "una parte del islam" ha declarado la guerra al haber perdido el territorio que dominaban en Oriente Medio. En este sentido, argumenta que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York el terrorismo ha captado a muchas personas.

Para finalizar, el padre de Ignacio Echeverría lanza un mensaje a los "niños y la gente" joven, a los que les recalca que "vale la pena ser bueno", como es el ejemplo de su hijo. "Por favor que no caigan en la tentación del acoso escolar que todos hemos tenido y que defiendan al indefenso", añade. "Ignacio es un buen ejemplo de esa situación de defender al indefenso. Los jóvenes tienen que saber que vale la pena ser decente aunque mueras", concluye el padre del Héroe del monopatín.

Entre los actos que se llevarán a cabo en los próximos días, este domingo, fecha en la que se cumple el primer aniversario de los atentados, se celebrará en Londres una misa en español en la parroquia Our Lady of Dolours R C Church, en Kensington.

En la Iglesia San Miguel, de Las Rozas (Madrid), se celebrará el 9 de junio otro acto litúrgico a las ocho de la tarde. Un día después, el ayuntamiento de esta misma localidad organizará una concentración-homenaje en recuerdo de Ignacio, a la una de la tarde, en la plaza Mayor de la localidad.