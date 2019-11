El padre del 'héroe del monopatín': "Cualquiera podría ser Ignacio"

Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio Echeverría, fallecido en los atentados de Londres de 2017, ha presentado este martes un libro en recuerdo a su hijo al que describe como una "persona buena en una vida corriente" y ha enfatizado que "cualquiera puede ser Ignacio".

"He escrito una carta que no quisiera haber tenido que redactar nunca, pero me sirve para expresar todo lo que le querría decir a mi hijo o haberles expresado a viva voz", comienza el relato de Joaquín Echeverría en el libro Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín que él mismo ha redactado.

La figura de Echeverría, que era abogado de profesión y que vivió once años en As Pontes, donde su padre trabajaba para Endesa, alcanzó una gran notoriedad por su valentía al intentar parar a un terrorista con un monopatín durante un ataque en la capital londinense el 3 de junio de 2017.

Este martes ha tenido lugar la presentación de este libro en el centro de Madrid donde el patriarca de la familia ha estado acompañado por sus hijos para dar a conocer las 163 páginas dedicadas a la figura del denominado 'héroe del monopatín'.

En este relato se puede también hacer un recorrido por la vida de Ignacio con fotos desde su niñez, pasando por fotos familiares hasta de sus padres con uno de los agentes malheridos en los atentados, al que ayudó el que fuera vecino de Las Rozas.

"Hemos intentado recoger como era Ignacio, que no nos inventemos un personaje que no existió", ha explicado a Efe el autor del texto a la vez que explica que su relación era de "padre a hijo" y eso "genera distancias y áreas opacas".

Esta obra literaria en principio "iba a ser un libro interno" para la familia pero con el desarrollo del mismo, Joaquín quiso dar a conocer "cómo era su hijo". "Su sonrisa, su ilusión por las cosas era alguien que no era capaz de impostarse", recuerda.

Para ello, también ha contado con la ayuda de personas de su entorno para generar una imagen "bastante completa" de una "persona buena que adopta una actitud en la vida de esfuerzo tanto para conseguir sus objetivos de perfeccionamiento profesional o de sus aficiones como de buena conducta".

"Cualquiera puede ser Ignacio"

"Cualquiera podemos ser Ignacio. Cualquiera que esté dispuesto a hacer un esfuerzo para mejorar nuestra actividad y nuestras actitudes. Con ello podemos llegar a la perfección. Una persona que es buena en una vida corriente", ha añadido.



Joaquín detalla que en esta vida lo que "prima" es el respeto y la "buena conducta". "Vale la pena esa buena conducta o ese esfuerzo para hacer el mejor ollie –truco de skate–", bromea el padre del 'héroe del monopatín'.



Preguntado por la dificultad emocional de redactar este texto, reconoce que era algo "inevitable" y lloró mucho durante el desarrollo ya que ha rememorado situaciones en la vida de Ignacio.



Hechos como las "caídas que se pegó en la vida y ver como se levantaba". "No se queja", detalla visiblemente emocionado Joaquín.



Al hilo de esto, Joaquín recalca que Ignacio sufrió muchas veces de la "debilidad" pero sacó fortaleza. "Vale la pena no echar la culpa a nadie de las cosas que te pasan pero hay que buscar el camino para que las cosas sean mejores", ha añadido.



El padre de Ignacio subraya que su hijo "no tenía talentos excepcionales" pero los "multiplicó" ya que "sacó de tripas corazón y asumió sus problemas para luchar contra ellos".



CAUSAS BENÉFICAS. Los derechos de autor de este libro irán destinado de forma íntegra a causas benéficas, entre ellas la organización Adelante África, una entidad que ayuda en Uganda a una residencia de niños huérfanos.



"Es una contribución muy modesta pero puede ser útil. Yo decidí no mezclar el recuerdo de Ignacio con nada que tenga interés económico para mí", finaliza.



Este libro, que cuenta con una primera edición de 2.000 ejemplares, saldrá a la venta mañana y ha sido editado por JdJ Editores y Actitud de Comunicación, en el marco de la colección “Tu vida en positivo”.



Además, el prólogo está escrito por el periodista Pedro Piqueras, quien destaca que ha sido un honor que se haya contado con él para hablar de "las buenas personas que hay en el mundo".