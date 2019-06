José Manuel Leal, el padre de Desirée, la niña que apareció muerta en su cama en Muimenta el pasado 3 de mayo, reivindica la prisión permanente revisable para los "asesinos de niños" y lo hace pocos días después de hacerse pública la decisión de la responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba de acusar a su expareja, y madre de su hija, como la presunta autora de un delito de asesinato u homicidio.

Fue el pasado jueves, el día que la jueza decretó prisión comunicada y sin fianza para Ana Sandamil, que fue trasladada de Psiquiatría a la unidad de custodia de presos del Hula, después de negarse a declarar aconsejada por el abogado de la familia, el begontés Luis Rifón . Allí permanecerá hasta que reciba el alta médica, y en ese momento será enviada a prisión, tal y como informaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ese mismo día.

El progenitor de la pequeña de siete años de Muimenta, que acaba de contratar a un abogado -por el momento no quiere hacer público su nombre hasta no ponerlo en su conocimiento-, asegura que luchará "para que se haga justicia" y para que "quien o quienes tengan algún tipo de responsabilidad en todo esto la asuman".

"Como padre de mi amor estoy totalmente a favor de la prisión permanente revisable y lucharé para que la presunta asesina de mi hija pague", se reafirma José Manuel Leal, que sigue sin entender "qué pasó".

"La gente que es capaz de asesinar a un niño no tiene reinserción posible, igual que los que cometen violaciones o delitos de sangre. Matar a una niña no puede costarte solo diez años de cárcel para volver a salir a la calle", dice un padre "roto" por el dolor, mientras reabre un debate difícil sobre la pena máxima que contempla el Código Penal y que genera tanto apoyos -el padre de Diana Quer y de otras víctimas llevó al Congreso en marzo de este año casi tres millones de firmas en una campaña contra la derogación de la ley- como muchas dudas y discrepancias.

El padre de Desirée, que está de baja laboral desde que recibió la trágica noticia de la muerte de su hija, todavía no está personado en la causa, porque esta sigue bajo secreto de sumario, pero adelanta que se presentará como acusación particular.

"Como está bajo secreto de sumario por el momento no tendremos acceso a nada, estemos personados o no, por lo que aún no lo hicimos", dice un hombre que reconoce que las cosas para él van lentas porque quiere saber lo qué pasó, pero que defiende que "van como tienen que ir" porque lo importante, dice, es que la investigación se haga bien. "Nada va a devolverme ya a mi niña ahora pero por lo menos quiero saber", afirma.

"Vuelvo a decirlo, confío plenamente en la Guardia Civil y en la autoridad judicial", indica el padre de Desirée, que asegura que por el momento él, ni nadie de su ámbito familiar, ha recibido ninguna comunicación oficial. "Se sigue investigando, tampoco tiene ninguna información mi abogado, que no sabe nada, y me imagino que tampoco la otra parte", asegura José Manuel Leal, que explica que ni tuvo ningún contacto con su expareja desde el trágico 3 de mayo, cuando lo llamaron para comunicarle que su hija había muerto, ni tampoco con los abuelos maternos, a los que vio por última vez el día del entierro.

El abogado de Ana Sandamil tampoco quiso comentar ningún pormenor del caso ni hablar sobre la situación en la que se encuentra su clienta, que lo que sí puede es recibir visitas, pese a estar en custodia.

SECRETO DE SUMARIO. La tardanza en levantar el secreto de sumario, que se mantiene un mes después de los hechos y de que la jueza ordenase la detención de Ana Sandamil el pasado jueves, no convence a todos y crea desazón e incertidumbre entre los más cercanos. Pero aunque fuentes cercanas a la investigación no entienden tanto mutismo, otros valoran que las decisiones no se precipiten para que no se comentan errores.

La investigación de la jueza responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba, que llegó a la capital chairega hace pocos meses para cubrir una baja, supuestamente aún no está cerrada a la espera de los resultados de algunas de las pruebas complementarias a la autopsia.