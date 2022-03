El padre de Desirée denunciará al novio de Ana Sandamil por falso testimonio

El padre de Desirée Leal, la niña de siete años asesinada por su madre en Muimenta, extenderá al novio de Ana Sandamil la denuncia por falso testimonio que también presentará contra los abuelos maternos y la directora del colegio al que acudía su hija.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, a prisión permanente revisable a Ana Sandamil por el asesinato de su hija. En la sentencia, emitida el pasado lunes, el tribunal considera a Sandamil autora de un delito de asesinato, con la agravante de parentesco y la atenuante de alteración mental o psíquica, aunque de carácter "leve".

Tras conocerse el fallo, José Manuel Leal ha señalado que "se hizo justicia" con su hija, a la que se la intentó envenenar con sedantes previamente para acabar asfixiándola hasta su muerte.

"La justicia no me ha defraudado. Tengo que agradecer a toda la gente que me apoyó, también gracias a la Guardia Civil por un trabajo excelente e intachable", ha correspondido.

Durante el juicio, Leal mantuvo que iba a denunciar varios "falsos testimonios", entre otros por la declaración de los abuelos maternos y la directora del colegio donde cursaba Desirée por no detectar un acoso escolar a la pequeña.

Ahora extiende esa denuncia "también al novio de la asesina que fue a mentir". "En realidad todos los testimonios que llevó (Ana Sandamil) fueron a mentir, tendría que denunciarlos a todos", ha manifestado.

José Manuel Leal tiene claro que "los padres mintieron" y, sobre todo, carga contra la abuela materna que dijo que había encontrado a Desirée sin "signos de violencia", unas declaraciones que habría realizado también a la Guardia Civil pero no a la jueza instructora, dado que "se negó a declarar".

Incluso recuerda como los técnicos del 061 "hablan de indicios de limpieza" del cadáver de Desirée. Dice que tiene "pruebas" por esos falsos testimonios y que, en el caso del padre de la asesina, ha puntualizado que "cuando llegaron los técnicos" de emergencias se enfrentó a ellos "para que no llamaran a la Guardia Civil".

De la directora del colegio, Leal ha asegurado que existía un vínculo con Ana Sandamil, ya que "iban a tomar café juntas, con otras madres" de dicho centro educativo en Muimenta (Cospeito).

Finalmente confiesa que se ha sentido "algo aliviado" con la sentencia, aunque ha asegurado que tiene conocimiento de que los padres de la asesina probablemente recurran ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo que demorará aún más ese relativo consuelo tras la condena a Ana Sandamil a la prisión permanente revisable por asesinar a su hija, Desirée Leal.