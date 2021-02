José Manuel Leal, acompañado por su abogado, Manuel Ferreiro, quiso manifestar este viernes en una rueda de prensa celebrada en Roupar (Xermade) su malestar por cómo se llevó inicialmente el caso del crimen de su hija Desirée, presuntamente asesinada por su madre, Ana Sandamil, denunciando fallos y carencias en los primeros compases de la investigación. Así mismo, también expuso su disconformidad con el "cierre repentino" de la instrucción.



A través de la lectura de una carta, que se publicó hace unos días en este mismo medio, Leal puso de manifiesto que existen "vacíos que no van a poder ser llenados" porque no se procedió al precinto de la vivienda de Muimenta donde falleció la menor de siete años en mayo de 2019, ni se hizo un registro de la misma cuando "había indicios más que suficientes que indicaban que había sido una muerte violenta".



"No hace falta ser ningún forense para tener claro que se trató de una muerte muy violenta y con muchísimo sufrimiento para mi niña", afirmó Leal, recordando que el cuerpo de la pequeña presentaba "sangre en los brazos y en las uñas de intentar defenderse" y tenía "la boquita deshecha".



También denunció que habrían sido borrados restos biológicos y otras pruebas importantes para la causa, un extremo constatado por las declaraciones de las personas que acudieron en un primer momento "a la casa del terror", tal y como la definió el padre. "El personal del 061 confirmó que mi niña había sido limpiada", añadió, recordando que entre los elementos que nunca aparecieron estarían, por ejemplo, una zapatilla deportiva y un calcetín —el otro par apareció con restos de sangre en la habitación donde dormía la pequeña—.



"¿Por qué no se practicó un registro completo del domicilio y alrededores del lugar? ¿Por qué no se precintó el domicilio y se entregaron las llaves? ¿Por qué no se realizó una reconstrucción de los hechos para intentar saber quién o quiénes limpiaron en parte el cuerpo de mi niña con la intención de ocultar pruebas?", se pregunta José Manuel Leal.



Aunque la jueza habría dado por finalizada la instrucción, el padre insiste en la necesidad de realizar "una reconstrucción de los hechos", así como en conocer el contenido de los dispositivos móviles de Ana Sandamil.



En uno de ellos —se volcaron y analizaron dos teléfonos móviles y una tablet—, los agentes descubrieron que la madre de Desirée había buscado en Internet información sobre venenos a base de estricnina los días previos a la muerte de la niña.



"Lo que solicitamos es poder acceder al resto del material, porque entendemos que forma parte del procedimiento", afirmó el abogado, Manuel Ferreiro, recordando que este se destruirá en unos meses, por lo que ruegan "un esfuerzo al juzgado instructor" para poder acceder a él y analizarlo.



PRIVILEGIOS. A través de su letrado, José Manuel Leal también quiso mostrar su disconformidad con los "privilegios" que tuvo la única investigada por la muerte de Desirée al inicio de la investigación. "Aunque la jueza acordó prisión, la misma no pudo materializarse porque estaba ingresada en el ala de psiquiatría del hospital", explicó Ferreiro, quien recalcó que pese a tener la condición de "presa preventina, tuvo acceso a terceras personas, comunicándose con ellas con total libertad telefónica y personalmente".



"Entendemos que esa comunicación le otorgó una serie de privilegios que cualquier otro preso preventivo no tiene y le permitió articular su maniobra de defensa, que en su derecho está, pero lógicamente hay limitaciones", expresó el abogado.



Ferreiro avanzó que en el juicio defenderán que las facultades de la madre "no estaban afectadas o si lo estaban era mínimamente", y que solicitarán para ella la prisión permanente revisable. "Esta clase de monstruos no pueden volver en su vida a relacionarse con el resto de la sociedad civilizada", añadió el padre.



Procedimiento. Dos escenarios posibles



El procedimiento por la muerte de Desirée Leal tiene dos escenarios posibles. Si la jueza accede o la Audiencia Provincial obliga a la práctica de nuevas diligencias, la causa estaría todavía unos meses en el Juzgado de Instrucción de Vilalba. En cambio, si no se practican más diligencias, la acusación y la defensa deben presentar sus escritos entre lo que queda de este mes y el de marzo. La documentación del caso se derivaría entonces a la Audiencia Provincial de Lugo.



Plazos

Todo apunta a que el juicio por la muerte de la niña de Muimenta podría celebrarse este mismo año.



Acusación popular

Es la única que ya se ha pronunciado y que solicita también la prisión permanente revisable.