Paco y Antonio, una dupla eterna en Meira: "Era 'loco' polo loro"

Es, desde hace casi tres décadas, la ferretería del loro. Su parloteo, a veces sus chillidos, puede que causen cierta sorpresa a la gente no conozca la historia de Paco, pero quien frecuenta la centenaria Álvarez Chaín de Meira, saben que el loro es uno más en la familia. Y que él, como todos los demás, nota la ausencia de su mejor amigo, de su "Papá", tal y como le llamaba.

Antonio Álvarez Sáez fallecía este domingo en Meira a los 93 años y su familia ni lo dudó. Cuando pusieron la esquela, preguntaron si era posible incluír a su loro Paco. Tampoco en la funeraria Carballosa hubo dudas. Por supuesto que se podía. Y así se hizo. Una anécdota para los lectores, pero un gesto lleno de significado para quienes conocen de primera mano la estrecha relación que unía a Antonio ("era loco polo loro", reconoce su familia) y a la que fue su mascota durante casi 30 años.

Desde Portugal con tres meses

Antonio conoció a Paco, por aquel entonces un pequeño de tres meses, en una excursión a Portugal y no pudo resistirse. Fue su particular recuerdo del viaje, y quizás entonces ni se la pasó por la cabeza cuantas horas pasarían haciéndose compañía mutua en la ferretería, Paco en su pequeña jaula, siempre con la puerta abierta (cuentan que tiene otra grande, pero no la quiere), y Antonio a su lado, en su silla, hoy vacía.

"El xa non está", lamentan en la ferretería mirando hacia el lugar que siempre ocupaba Antonio. También Paco lo hace . "Todo é mirar para alí", confirma la familia. Le echan en falta, y saben que el loro también, por lo que no pueden evitar tener cierta preocupación por cómo afrontará su ausencia. Porque en la pandemia permaneció en la tienda, pero las visitas eran frecuentes.

Y ahora, Paco sabe que Antonio no está, igual que sabía cada vez que era él quien salía de casa para dirigirse a la ferretería o igual que es capaz de identificar el coche y la furgoneta del negocio. El propio Antonio relataba hace unos años que Paco conocía "perfectamente" todos los horarios de la tienda.

Palabras y gustos

"Entende todo", confirman sobre una mascota que era, y nadie lo dudaba, de Antonio, pero que también es un poco de todos. Y es que son muchas las visitas que recibe, sobre todo en verano, y nadie es ajeno a su forma de expresarse. A Antonio le llamaba Papá, sabe decir hola, y en su vocabulario no faltan otras expresiones curiosas, como guarrufa.

Los más pequeños sienten auténtica adoración por Paco, con el que incluso comparten gustos. Porque si niños y niñas disfrutan comiendo gusanitos y piruletas, Paco también. Y le encanta ver la televisión, afición que compartía con su dueño. Sigue encendida en la ferretería y Paco se entretiene con ella, pero de vez en cuando no puede evitar mirar al lado, buscar la complicidad de Antonio en una silla vacía.