Pablo Vivero, un One Club Man para todo

Este mes hizo cuatro años que Pablo Vivero, el One Club Man del fútbol aficionado español, dejó de saltar al terreno de juego enfundado en la elástica rojiverde tras más de dos décadas como jugador y eterno capitán del Rácing Vilalbés. Pero aunque entonces se apartó del verde dispuesto a dejar de lado todo el tiempo que dedicaba al fútbol, el idilio con su club de toda la vida no terminó ahí y aún continúa hoy, aunque ejerciendo otras facetas en las que, incluso él reconoce, no imaginaba acabar.

Apenas un par de meses después de su discreta salida del vestuario rojiverde, ya sintió de nuevo la llamada del Rácing Vilalbés. Fue a través de Francisco Ruiz, entonces presidente de la entidad, que le propuso "botar unha man" en el apartado deportivo. Pese a resistirse en un primer momento, acabó aceptando. Porque cuando hay sentimientos por el medio siempre es difícil decir que no.

"Xa formei parte da última directiva de Ruiz como vocal e agora sigo porque cando Juan (Vázquez Carreira) deu o paso para ser presidente pediunos que seguísemos os que xa estabamos botando unha man para facer a transición. E seguimos todos, axudando no que podemos", explica Pablo Vivero.

Trátase de chegar ao mellor para o club xunto ao corpo técnico, tanto en fichaxes como á hora de traballar"

En el reparto de tareas —aunque "todos facemos un pouco de todo"—, a él le tocó la parcela deportiva, aunque rehúsa el término de director deportivo.

"Superviso e transmito as ideas entre o corpo técnico e a directiva, para chegar a un entendemento e buscar o mellor para o club, tanto a nivel de fichaxes como de traballo. E tamén coa base, dar a miña visión coa canteira, aínda que aí coordina máis Freire", explica.

En estas tareas hace valer su experiencia como jugador, tanto de las categorías inferiores como del primer equipo. "Nas fichaxes e nas negociacións podo facerme unha composición de lugar sobre os outros equipos e, respecto a un xogador, podo empatizar un pouco máis con el e saber como tratar de convencelo para que veña. E coa canteira igual. Ao salir dela, como xogador podo ver mellor o que podemos necesitar como club para sacar máis nenos para o primeiro equipo", afirma Pablo Vivero.

Pero estas tareas como responsable del área deportiva del Rácing Vilalbés no son las únicas que desempeña actualmente, ya que también ejerce como entrenador del equipo alevín A. Y una vez más lo hace empujado por su buena disposición para arrimar el hombro.

"Agora que estou cos nenos, vexo que si que me gusta ensinarlles. Que aprendan o oficio do fútbol"

"O de adestrar foi por necesidade do club, porque o ano pasado non se daban cuberto os banquillos de certas categorías. Como teño un neno xogando e eu ía ir a todos os seus partidos, dixen que me ocupaba eu dese equipo. Por axudar; eu non cobro por isto nin teño ningún carné", explica.

Actualmente afronta su segunda campaña entrenando y reconoce que la experiencia le está gustando. "Non digo en categorías máis altas, pero agora que estou cos nenos, si que me gusta ensinarlles", explica sobre la posibilidad que tiene de que los pequeños aprendan "o oficio do fútbol".

"Xa lles digo que vou ser o pesado do control e pase durante todo o ano. O fútbol é controlar o balón e pasalo ben. Cando lles mando facer un exercicio deses xa preguntan: 'Cando facemos fútbol?'. E xa lles digo: isto é fútbol, non o que vedes na tele", comenta entre risas.

Y, así, de manera distinta, Pablo Vivero sigue ampliando su vínculo con el espíritu rojiverde. "Cando tes unha paixón, un amor por un equipo, fas o que che piden ou o que necesite ese equipo. Suponme facer sacrificios, pero que me compensan pola alegría que me dá ver que o club funciona e que é e vai seguir sendo un referente en Galicia", admite.