Pablo de Vila acada un premio no festival belga Les Enfants Terribles

O director pontés Pablo de Vila vén de acadar un novo recoñecemento ao seu traballo audiovisual no festival Les Enfants Terribles de Bélxica, coa curtametraxe 'El buen hijo'.

"Estamos moi contentos co galardón, acabamos de recibir a noticia", explica aínda sen asimilalo, mentres avanza que a peza, que ten algo máis dun minuto de duración, fala dos sentimentos dun pequeno mentres mantén unha conversa co seu pai, ao tempo que lanza as cinzas da súa nai nun acantilado.

"A curtametraxe está funcionando moi ben. De feito, ademais deste premio, estamos con ela na última fase dun festival en Nova Iorque. Obtivemos unha mención nun certame en México e nomináronnos tamén a outro en Saraxevo, en Bosnia", indica Pablo, que non deixa de traballar e de buscar novas historias.

DOCUMENTAL. Un dos proxectos que verá proximamente a luz é un documental que lle gustaría poder estrear no Festival de Málaga, que se celebrará entre o 15 e 24 de marzo do próximo ano.

Este traballo audiovisual narra case o día a día das experiencias vividas pola actriz Virginia Muñoz durante a súa batalla contra o cancro de mama.

"Fixemos un seguimento dende o diagnóstico ata que supera a enfermidade, foron tres anos de moito traballo", explica o pontés, que a falta de "facer algúns planos máis con dron" e de rematar a montaxe, xa pode dar por concluído este ambicioso proxecto.