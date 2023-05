Pablo del Valle: "Se consigo que haxa só unha persoa identificada con algunha emoción, xa sería un éxito"

A saúde mental é algo de vital importancia na vida. Coidala e prestarlle atención é esencial para manter un equilibrio emocional óptimo. Cada día danse máis pasos para normalizar o seu necesario tratamento, por exemplo, grazas a persoas como Pablo del Valle. O percusionista chairego presentará o próximo sábado, día 13, a partir das 20.00 horas, o seu proxecto Electric Drum Head, un concerto que buscará afondar nos sentimentos dos espectadores no auditorio Carmen Estévez de Vilalba, ao que se poderá acudir totalmente de balde. Unha experiencia audiovisual que dará moito que falar e que pensar.

Como xorde esta idea?

Naceu a raíz da pandemia. Eu daba clases de música telemáticas a rapaces e a rapazas. Ante a falta de motivación que moitos sufrían, decidín abrir unha canle de YouTube que xiraba en torno á percusión, incluíndo a caixa. Tras o confinamento, decateime de que o ánimo dos alumnos non era o mesmo. Foi entón cando decidín, visto o bo recibimento que tiveran aqueles vídeos, crear este concerto mesturando electrónica e caixa para enviar unha mensaxe á xente.

Cal é esa mensaxe que pretende dar coa súa obra?

Quero transmitir algunhas emocións para que as persoas reflexionen arredor das mesmas. Intentarei que o público se vexa reflectido en moitos dos sentimentos e temas tratados a través da música. Sobre todo, quero normalizar que calquera persoa se pode ver afectada por certas sensacións que aparezan na súa vida nalgún momento.

Como definiría a representación?

Non é un concerto ao uso. Definiríao como unha historia a través das diferentes pezas. É un proxecto que mestura música electrónica con caixa. Está composto por sete pezas, todas elas de compositores americanos, que están relacionadas con algunha situación emocional. Será moi visual, con varios escenarios —haberá tres caixas—, con moito xogo coa iluminación e cunha voz en off duns 30 ou 40 segundos entre peza e peza. Aínda que toco eu só, o papel do equipo de luces será moi importante durante o transcurso de todo o espectáculo.

Podería enumerar estas emocións que trata no seu programa?

En resumo, a primeira peza está relacionada co abuso das novas tecnoloxías; a segunda, cos prexuízos; a terceira, coa tristura que pode provocar un conflito bélico; a cuarta, co feito de conter as emocións; a quinta, coa manipulación sectaria; a sexta, co acoso que pode derivar en suicidio e a sétima e última ten que ver co camiño ata o benestar emocional.

Porque sempre hai luz ao final do túnel...

Exacto. Este final, que irá acompañado cunha proxección audiovisual na que representamos unha metáfora do mundo animal, é a culminación do camiño que pretende ser a totalidade do concerto. Despois de tocar moitos sentimentos un tanto negativos, remata cun toque máis positivo e alegre.

Viviu en primeira persoa estes sentimentos mencionados?

Non sei se todos, pero si que é certo que no día a día calquera ten que facer fronte ou estar preto destas emocións. No caso dos músicos, por exemplo, que pasamos por moitos altibaixos, sucede habitualmente.

Por que escolleu o nome Electric Drum Head?

É un xogo de palabras entre electrónica, e os drum head, que é o nome que reciben os parches dos tambores en inglés. De aí, tamén, o xogo coa cabeza (head).

Despois da pandemia a xente empezou a valorar de verdad a importancia que ten a saúde mental"

Que agarda?

Se consigo que haxa só unha persoa que se vexa identificada con algunha emoción, xa sería un éxito.

Que significa para vostede poder presentalo na súa vila natal?

É moi especial. Poder estrear un proxecto tan persoal é unha grande oportunidade para min e facelo no auditorio de Vilalba, un grande orgullo. Se todo vai ben, gustaríame levalo por máis lugares.

Como ve o tratamento da saúde mental na actualidade?

Aínda é algo tabú. É certo que hai avances, pero segue estando bastante estigmatizado. En certo modo, nalgún momento, creo que todos tivemos algún episodio de ansiedade ou de estrés. Despois da pandemia a xente empezou a valorar de verdade a importancia que ten a saúde mental. Considero que é necesario normalizalo canto antes.