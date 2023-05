Pablo Rey: "Ascender sería una gesta histórica para el Vilalbés y vamos a lucharlo"

La diestra que marca el camino del Rácing Vilalbés en las jugadas a balón parado tiene nombre y apellido. Pablo Rey (Ferrol, 14-2-1985) es uno de los mejores lanzadores de faltas de toda la Tercera gallega y este año, en su primera experiencia en A Chaira, demuestra que a pesar de su veteranía tiene cuerda para rato. En el horizonte más próximo, sumar un nuevo ascenso, el primero de ellos lejos del club de su tierra, el Rácing de Ferrol, para agrandar así su palmarés, dejando huella en la historia del Vilalbés. Para esto, tiene la primera prueba este sábado a las 17.00 horas en A Magdalena, donde reciben al CDFC La Calzada, de La Rioja.

¿Cómo afronta esta eliminatoria, ya a nivel nacional?

Es distinta a las dos anteriores. Casi no conocemos a nuestro rival. Esta semana estuvimos analizando la información que vamos recopilando sobre ellos para estar más preparados. También tenemos las referencias de nuestro juego en las dos fases a nivel gallego, y eso nos aporta confianza.

¿Qué equipo espera encontrarse enfrente?

Creo que va a ser un rival directo, que elabora poco y al que no le va a importar no tener mucho la pelota. Vamos a tener que llevar la iniciativa, más aún actuando como locales, ya que seguramente esperen atrás y salgan a la contra.

Las dos eliminatorias anteriores fueron duras. ¿Cómo las vivió?

Ahora, al verlo ya desde nuestra posición, con muchísima alegría y con una felicidad tremenda. Y en aquel momento, las viví sabiendo que eran muy complicadas y ante dos equipos muy fuertes.

¿Cuál fue la clave en la actuación del equipo en la fase gallega?

La suma de muchos factores, ya que se junta un poco todo. El buen planteamiento del míster, la actitud, saliendo muy fuertes e incisivos fuera de casa, estar enchufados y motivados, dejarse la piel y, sobre todo, el gran grupo que tenemos.

En caso de lograr el ascenso, ¿sería distinto a los que vivió con el Rácing de Ferrol?

Muy diferente. De los ascensos con el Rácing, los que tuvimos a Segunda B eran casi una obligación, teníamos un equipo hecho para ascender y una estructura muy profesional. Aquí es distinto, el play off ya era un premio, la gente no vive del fútbol y tiene mucho mérito. Ascender sería una gesta histórica para el club y vamos a lucharlo.

¿Cómo se hizo su fichaje, que fue toda una sorpresa?

Tenía un futuro incierto. Iba a dejar el Somozas por no poder compaginarlo con las prácticas de fisioterapia. Dejé pasar un tiempo, tuve ofertas del sur de Galicia incluso, pero me llamaron Simón (Lamas) y Pablo Vivero, les planteé mi situación y se adaptaron a mí. Además, me hablaron del proyecto y eso me ilusionó.