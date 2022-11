Pablo López: "Non había bufandas con palabras en lingua galega"

As bufandas de Bicos de Fío, a tenda de roupa de Pablo López en Meira, son un dos complementos de moda en Galicia. A prenda consiste en materiais de calidade e nunha frase ou palabra galega como selo distintivo.

Como nace a idea de crear Bicos de Fío?

Naceu a raíz dunha situación persoal miña. Eu sempre fun unha persoa á que lle gustou o mundo online e a moda, e xuntando estes gustos creei Bicos de Fío. Aínda que ao comezo só foi tenda física, agora xa é tamén online.

Tíñalle ganas á parte online, como está sendo agora que xa é unha realidade?

O online é moi laborioso, xa que hai que estar sempre pendente de todo, de ter a web actualizada, de coidar as redes sociais, de respostar e falar cos clientes... Pero é algo que me gusta moito.

E como xurdiu a idea das bufandas?

Detectamos unha necesidade, xa que había demanda de bufandas con frases ou palabras, pero non as había en galego, co que vimos unha oportunidade tamén. Así, ademais, é un produto de identidade propia, co bonito que é o noso idioma.

Que características teñen estas bufandas?

Son un complemento moi recurrente, unisex, sen tallas, e feito con produtos de boa calidade e de tacto agradable, para que sexan cómodas. Despois teñen unha palabra ou frase en galego, que é a seña de identidade.

É un producto que se vende ben?

Si, totalmente. As ventas foron crecendo progresivamente dende que as sacamos ao mercado hai tres anos, e hai demanda. De feito hai máis pedidos dos que satisfacemos, xa que queremos que sexa un producto exclusivo e sacamos coleccións limitadas.

Cales son as palabras que máis gustan entre a xente?

Morriña, toxiño e bico son as que máis se venden.