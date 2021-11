Tras varios años de intentos de introducir el rugby en Vilalba por fin se ha puesto en marcha un proyecto esperado por muchos y que está dando unos primeros frutos muy interesantes dada la acogida que está teniendo. Una serie de condicionantes que se estaban dando actualmente favoreció el nacimiento del Capóns Vilalba Rugby Club, una asociación de reciente creación que nace con el objetivo de promocionar esta disciplina mediante la creación de una escuela para los más pequeños.

El hecho de que esté en marcha el movimiento Rugby no Rural y que se estén llevando a cabo otras iniciativas para fomentar este deporte desde la base en localidades como Lugo, Ribadeo o Sarria hizo que se intentara organizar lo mismo en la capital chairega.

Así, con la ayuda de algún padre y de las anpas de los colegios vilalbeses Mato Vizoso e Insua Bermúdez se promovieron unas sesiones para dar a conocer el rugby dentro de las propias clases de educación física. "Tivo moita aceptación, e entre iso e que coincidía co movemento Rugby no Rural animámonos a facer o club. De feito, temos 19 rapaces nun colexio e oito no outro nas extraescolares que acabamos de poñer en marcha", explica Alfredo Pintor, presidente de Capóns Vilalba RC.

Pintor, que además es el seleccionador gallego de la categoría sub-16 y entrenador en el Muralla RC de Lugo, destaca que lo que quieren transmitir desde esta nueva entidad es "que o rugby é un deporte para todos e que ten unha carga importante de valores, como sacrificio, esforzo, respecto..." y plantear a los niños "outra alternativa a deportes que xa coñezan".

"Eles pásano moi ben, ten moi boa acollida, a resposta é moi boa. Os mesmos pais nolo din. Para nós o deporte é unha excusa para que eles se desenvolvan a nivel físico e persoa", insiste Pintor.

Pese a su reciente creación, el Capóns Vilalba RC ya ha organizado su primer gran evento, que se celebró este fin de semana en el campo de césped artificial del complejo deportivo de A Magdalena, en colaboración con otros clubs de rugby.

Allí se celebró la I Xuntanza de Escolas de Rugby ‘Rugby no Rural’, que sirvió para juntar a unos 70 niños de distintas localidades en una jornada de convivencia y deportiva para las categorías desde sub-6 hasta sub-12.

Así, participaron, además de los jugadores vilalbeses, integrantes de la escuela Asterix de Viveiro y los clubs Landrús de Sarria, Muralla de Lugo y Fendetestas de As Pontes.