Outeiro reivindica na Tasca do Liño o papel da muller e o poder xerador de riqueza dos oficios

A parroquia vilalbesa de Insua, "a capital galega do liño", viviu este sábado coa décimo quinta edición da súa Tasca do Liño unha xornada para celebrar pero tamén para reivindicar. O mestre e activista cultural Mario Outeiro, que exerceu de pregoeiro, quixo poñer en valor o papel da muller rural na historia e o poder xerador de riqueza dos oficios tradicionais.

Fíxoo reclamando a apertura dun centro de interpretación sobre este tecido que complete "a xa variada oferta cultural e museística da Chaira", constituíndo ademais "unha lección para todas as parroquias rurais galegas que insisten en non morrer neste agresivo mundo globalizador", dixo.

Un espazo, este, onde poñer en práctica e ensinar ás novas xeracións "os pormenores dun traballo histórico con moita ciencia", pero tamén un lugar "onde integrar a todos" e "reivindicar que as actividades tradicionais poden ser tamén xeradoras de emprego", manifestou.

Durante o seu pregón perfectamente fiado, Outeiro tamén falou de etnografía, recordando o libro que Miriam Fernández -que foi onte obxecto dunha sinatura xunto ao de Cristian F. Caruncho- publicou con motivo dos dez anos deste proxecto de recuperación impulsado polas mulleres de San Bartolomeu de Insua, e que está baseado en "buscar solucións para os problemas do rural galego dende unha óptica feminina e comprometida", resumiu.

E da figura da muller e das referencias destas co liño na literatura oral e escrita tamén abundou, facendo mención a algúns refráns, coplas, poemas ou pezas teatrais e recordando as mouras fiadoras, "mulleres cunha forza descomunal" que adoitaban "poñerse en lugares de paso" para asustar.

Demostración en vivo das Fiandeiras de Cabanas e das Lavandeiras de Sillobre. M.M.

"Esas mulleres míticas que fiaban estaban asociadas a seres malignos que trataban de enganar os homes, nun machismo que impregna a literatura oral como espello que foi dunha sociedade patriarcal", recordou Outeiro, que pediu aos presentes que non lles tivesen medo ás fiadeiras, "nin ás reais nin ás mouras", mentres reclamou poñer, entre todos, "o noso gran de area para que esta festa siga, cando menos, 15 anos máis".

Un desexo compartido coas autoridades que se achegaron onte ata Insua, que destacaron o gran traballo levado a cabo pola asociación de mulleres rurais da parroquia vilalbesa nunha xornada que "serve para facer comunidade, para coidar do noso legado e promocionar o rural", afirmou a deputada de Muller e Igualdade, Marisol Morandeira.

Pola su parte, a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, tamén aludiu a ese sentimento de pertenza "a unha parroquia", o que lle dá "un valor que ningún avance tecnolóxico pode suplir", afirmou.

Rouco, entre outros asistentes, animouse a probar a tascar nas demostracións que se fixeron nunha xornada que tamén incluíu actuacións, con Pablo Carpintero, Buxos Verdes e Tiruleque, ou degustacións como a do "cacho", unha comida típica a base de leite, pan e azucre.

Houbo postos de artesanía, un obradoiro de cerámica e exposicións, ademais do conxuro da queimada co que se puxo o punto e final á XV Tasca do Liño. Agardando xa que chegue a seguinte.