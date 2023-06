Leite: o ouro branco que é motor económico

É un dos produtos básicos da neveira e dos máis consumidos a diario por toda a poboación. Pero tamén é e un dos indispensables no listado de produtos con selo chairego.



Premios

O inxente traballo que hai detrás das miles de explotacións repartidas por toda a contorna, e que producen un leite de altísima calidade, ás veces ten recompensa en forma de premio. Así aconteceu en 2018, cando Casa Tomás de Xermade SC, localizada na parroquia de Cabreiros, recibía un galardón de Danone "por su excelente desempeño en niveles de calidad de leche, productividad y bienestar del rebaño", dicía a compañía. A mesma que outorgou en 2012 un Supplier Awards á Gandería Rubén García do Arneiro, en Cospeito, polas súas medidas respectuosas co medio ambiente.



AmoreLeite

Tamén se fixo cun premio nun maratón de emprendemento rural organizado por CaixaBank, Rural Talent e os GDR Seitura 22, Terras de Miranda e Montes e Vales Orientais o proxecto AmoreLeite. Detrás deste nome agóchase unha iniciativa posta en marcha por Jorge Filgueiras e Teresa Molina, os responsables dunha gandería ecolóxica de Roidiz, na parroquia pontesa de Ribadeume, que están dando os últimos pasos para poder comercializar directamente o seu leite e, nun futuro, queixos, iogures e outros derivados.

A gandaría é un dos sectores máis importantes para a economía da comarca. E o leite que producen esas vacas que se alimentan dos campos da extensa Chaira, e que moitos beben cada día para almorzar ou darlle outro sabor ao café de media mañá, convértese nunha peza fundamental da engrenaxe para que o motor non se deteña nunca.

O 40% da produción de leite a nivel nacional sae das vacas galegas, o que supón case tres millóns de toneladas. E o groso desta produción, concretamente o 67%, entregouse á industria da propia comunidade, o que demostra o gran impacto que esta ten no territorio.

Ademais a produción de leite acapárana só 20 concellos galegos, entre os que figuran tres chairegos. A Pastoriza, con case 108 millóns de litros; Castro de Rei, con 102, e Cospeito, con preto de 60.

Tres concellos chairegos figuran entre os de maior produción en Galicia: A Pastoriza, Cospeito e Castro de Rei

Estes tres tamén teñen unha posición privilexiada no ránking de municipios con maior número de explotacións, están os tres no top ten con case 900, das máis de 6.500 que hai, pero tamén teñen unha importancia vital polo volume de materia prima que entregan á industria.

Queda claro nestas cifras que as comarcas de Terra Chá e de Meira son, por méritos propios, referentes na produción, non só a nivel galego, senón tamén nacional. Por iso, non resulta estraño que as grandes empresas do sector atoparan nestas terras un lugar ideal onde asentarse.

Empresas

Esa capacidade de produción ao pé da casa, foi o que levou a principios do anos 80 á francesa Lactalis —que se sitúa con 434.039,688 euros como a primeira empresa de Lugo con maior facturación no ano 2021— a desembarcar na capital chairega, onde aínda ten presenza hoxe colaborando con máis de 1.400 ganderías galegas.

A planta de Vilalba, que recolle en torno a 180 millóns de litros anuais en Galicia, tamén envasa máis de 20 millóns de leite ecolóxico de medio cento de gandeirías e comercializa o ouro branco —baixo as marcas Puleva, Lauki, RAM o El Castillo— pero tamén outros produtos derivados.

En 2010, era Entrepinares a que decidía asentarse tamén na capital chairega cunha fábrica de queixo, que foi ampliada en 2019, e á que se sumou outra adicada en exclusiva ao soro en 2018, e á que abastecen 159 ganderías de toda a comunidade.

Firmas lácteas como Lactalis, Entrepinares ou Naturleite apostaron por esta zona para asentarse

As cifras de negocio permiten situar a esta firma na quinta posición das 100 mellores empresas de toda a provincia de Lugo en nivel de facturación que, en 2021, ascendeu a 123.433,047 euros.

Pero non só a capital chairega é un polo de atracción para a industria láctea. En Meira a antiga planta de Celta tamén continúa operativa despois de pasar en 2019 a mans de Naturleite —pertencente á andaluza Covap—.

Con preto dun cento de empregados, colabora con 120 produtores, todos da provincia de Lugo, dos que recolle cada ano máis de 115 millóns de litros.

A fábrica, que procesa un volume de leite diario de 350.000 litros, foi recoñecida co selo galega 100%, outorgado polo Laboratorio Interprofesional Galego de Análise de Leite (Ligal).

Naturleite, colocada na undécima posición da clasificación das empresas lucenses con maior volume de negocio con 62.531,213 euros en 2021, produce para o seu cliente Mercadona, que ten distribuidoras en León, Álava, Zaragoza, Sevilla, Tenerife, Gran Canaria, Barcelona e Madrid.

Ademais destas tres principais empresas do sector lácteo, na Chaira tamén hai outras que están máis centradas na produción de queixo como Lorán y Leitigal ou Innolact, estas dúas últimas asentadas no polígono de Castro, pero que tamén empregan o leite das vacas chairegas para elaborar os seus produtos, igual que fan as queixerías de San Simón.

E moitas ganderías da volta venden a súa produción a outras empresas que non están asentadas propiamente na comarca como é o caso de Leche Río, localizada no polígono do Ceao en Lugo, ou Reny Picot, que ten planta en Asturias e adquiriu a de Outeiro de Rei —en obras para a súa posta en marcha—, municipio onde tamén están Deleite ou Larsa.

Sector

O sector lácteo é de vital importancia, pero tamén un dos que está en constante loita. As granxas da Terra Chá e de Meira, pero tamén doutros puntos de Galicia, son unhas supervivintes. Resistiron a peches, fusións, á supresión da cota láctea ou á lingua azul. E agora enfróntase a outros problemas xa enquistados, como o prezo do leite, pero tamén á suba dos costes de produción derivados da pandemia e da guerra de Ucraína, que provocaron o encarecemento dos cereais, da luz ou dos combustibles.

Así o detalla Manuel Sandamil, o presidente de Africor Lugo e responsable da SAT A Vereda de Castro de Rei, quen ademais da suba tamén critica a baixada de "entre cinco e oito céntimos" do prezo do leite. "É inxustificada", di, mentres sitúa o custo real "nuns 60 céntimos" para que "sexa economicamente rendible para as explotacións", defende.

Africor quéixase do prezo do leite, que baixou varios céntimos e que debería estar ao redor "dos 60"

Analizando a tendencia do sector, Sandamil explica que "cada vez hai menos granxas, pero con máis animais». Isto permite que «a media de control leiteiro na provincia de Lugo se sitúe nuns 70 ou 80 animais en ordeño".

"Esta cifra no caso da Terra Chá pode chegar ao redor dos 100", abunda Sandamil, quen tamén advirte dos problemas que trae consigo o cambio climático e que afectan e ás granxas.

Unha cuestión que tamén ten moi presente José Ángel Blanco, o presidente de Clun, unha cooperativa que naceu froito da unión de Feiraco, Melisanto e Os Irmandiños, e que conta con máis de 3.000 socios "dende Asturias ata a Coste da Morte".

"E hai algo aínda peor, a incerteza", reflexiona este gandeiro de Xermade, preocupado polo futuro dun sector que sempre está tratando de sortear obstáculos.

"A luz baixou e o gasóleo tamén, estabilizouse o problema dos cereais, pero agora, coa seca, imos ter desabastecemento de palla, forraxe ou alfalfa. E iso é o peor, porque crea moita incerteza", conclúe, esperanzado e vivir tempos mellores.

Infraestruturas

O potencial gandeiro non só se traduce en cifras, que tamén —hai máis de 50.000 vacas leiteiras nun milleiro de granxas—, senón ademais nas infraestruturas vencelladas a este sector capital.

É o caso da Granxa Gayoso Castro, que a Deputación poñía en marcha en 1942 en Castro de Ribeiras de Lea como un recurso agrogandeiro con produción láctea, cultivos ou froiteiras.

As infraestruturas públicas creadas en Castro dan conta da importancia do sector na Terra Chá

Moito máis recente, en xuño de 2018, nacía o primeiro centro de recría público de gando vacún de leite de España, cun investimento de doce millóns e capacidade para acoller 3.000 animais. As xatas entran cuns poucos días de vida e as xovencas saen próximas ao parto, cuns dous anos de vida.

E esta, ademais, non é a única modernización que se fixo nos terreos da granxa, pois tamén se puxo en marcha con posterioridade a innovadora Unidade de Leite, unha granxa experimental á que se destinaron 1,2 millóns e que fai ás veces de laboratorio para as prácticas do estudantes do Campus Terra. Eses mozos que escribirán o futuro do sector.