Sabela Ramil: "'OT' axuda, pero a música é unha carreira de fondo e moito traballo"

"CON NERVIOS e moita ilusión", así afronta Sabela Ramil a súa actuación nas festas patronais do Carme das Pontes. Unha vila, a súa, que se volcará cun concerto "moi especial" na Rúa 8 de Marzo, o domingo 17, a partir das 22.00 horas, e no que presentará algúns dos temas que conformarán o seu segundo traballo discográfico.

Que queda daquela rapaza que se subía ao escenario no festival folk da Fraga ou percorría as rúas coa banda durante as patronais?

Queda, queda (ri). Estes días preparando o show dinme conta de como cambian as cousas... Hai pouco estaba coa banda tocando nas festas e agora estou producindo un espectáculo dende cero. Medrei moito, pero aínda quedan cousas daquela Sabela.

Leva tempo sen vir por As Pontes?

Si, xa levaba bastante. Achegareime uns días antes do concerto para reencontrarme cos amigos. Apetéceme moito.

Esta será ademais unha das poucas oportunidades que terán os seus admiradores de vela en directo este verán.

Si, é o primeiro concerto e haberá poucas datas máis porque estamos preparando xa a saída do novo disco e a xira, que será a finais de ano.

E que ofrecerá no espectáculo das Pontes?

Un poco do que caracteriza a miña música, que está chea de contrastes. Haberá momentos máis emocionais e outros para saltar e bailar, algo que o ano pasado non se podía facer co público sentado. Ademais de por isto, tamén será especial porque imos presentar moitos dos temas que están no segundo disco. É como un adianto da xira de outono, escoitaranse por primeira vez algunhas das cancións novas.

Despedida gravouno en Portugal, volveu repetir a experiencia no segundo disco?

Si, voltamos a Lisboa co equipo de Diogo, pero nesta ocasión hai máis coprodución. O groso gravouse en Portugal, pero tamén se fixeron partes en España.

Sacou xa á luz os dous primeiros temas Ya no me quiero ir e Peligro de extinción e apostou pola Mariña para os seus videoclips. Como xurdiu a proposta?

Cando estaba falando coa directora e o equipo sobre as ideas que tiñamos para o video tiña moi claros os lugares e as localizacións nas que quería gravalo. Xa estaban na miña cabeza. Temos unha diversidade de paisaxes moi ampla. Ensineillos vía online e fliparon e cando chegaron aquí xa foi incrible, pareceulles unha pasada.

Haberá oco para As Pontes nalgún outro proxecto?

Seguramente que si. Son ideas que van xurdindo en función do que máis nos encaixa para as cancións. Pero aquí tamén temos paisaxes ben curiosas para o tema audiovisual.

TANXUGUEIRAS

"Somos moi colegas e nalgún momento cruzarémonos no estudio para facer algunha colaboración, seguro"

Este ano coincidirá nas festas das Pontes con Tanxugueiras, que actúan un día antes. Que opina da revolución que logrou este trío coa súa participación no Benidorm Fest e todo o que chegou despois?

Pois que é algo totalmente merecido. Un recoñecemento que chega despois de moitísimo traballo. Teñen un equipo xenial e todo isto chegoulles ademais no mellor momento posible.

Sabela Ramil AIGI BOGA

Haberá algunha colaboración entre Sabela e Tanxugueiras?

Seguramente. Somos moi colegas, pero agora mesmo é un momento complicado. Case non hai tempo para sacar o que temos cada un como para pensar en colaboracións. Pero nalgún momento cruzarémonos no estudio, seguro.

Durante a súa estadía en ‘OT’ tamén revolucionou ao público interpretando varios temas en galego. Como recorda a repercusión que tiveron as súas decisións?

Dende dentro non percibín nada, foi ao saír cando fun consciente de todo o que pasara. Sorprendeume porque para min é algo totalmente natural. Pero a repercusión foi diferente, eu vivino despois, non no momento no que se produciu.

Que balance fai da súa carreira dende a saída do programa e cunha pandemia polo medio?

O camiño de cada un é moi diferente. Eu estou tranquila con iso. Houbo momentos difíciles, porque realmente a viabilidade dun proxecto que aínda non estaba establecido, e cunha pandemia de por medio, é complicado. Ao final decidín facer un proxecto independente co equipo que fun conformando. Estou contenta, puiden escoller a xente que quería que me rodease. OT é unha marca, axuda a dar visibilidade, pero o que conta é que a carreira dure. Ou é o que me conta a min (ri). Houbo momentos complicados, pero pouco a pouco imos saíndo, isto é unha carreira de fondo e de moito traballo.

Aínda mantén contacto con compañeiros da academia?

Si, somos moi amigos, temos unha conexión bastante especial que non teño con ninguén máis.

E segue vivindo a cabalo entre Madrid e Galicia.

Marchei por unha cuestión loxística. Viaxando todo o tempo facíaseme cansado. Agora que temos Ave será máis fácil (ri). Alí están moitos artistas, os eventos... aínda que me fastidie, entendo que é normal que centralicen todo nun lugar para que sexa máis cómodo. Pero bueno, en Galiclia tamén hai moitos artistas cos que facer sinerxias.

Pensa en volver?

Antes si, cen por cen. Pero agora imos pouco a pouco, que a vida nos vaia dicindo. Quero irme un tempo a vivir fóra, aínda non sei a onde. Non sei onde vou acabar.

Algún soño por cumprir?

Que a miña música chegue ao maior número de xente posible e abrir novos camiños: Portugal, Latioamérica. Pero sobre todo seguir medrando na música, nos shows, nas xiras, nos discos... Creo que con iso é co que gañas liberdade á hora de compoñer, de crear... É o Sabela Ramil, artista pontesa. máis importante.