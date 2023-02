Óscar Carballo: "Aprendo a base de practicar mucho"

Óscar Carballo nació en Castro de Rei hace 17 años. Estudió en el IES da Terra Chá hasta que decidió empezar un ciclo medio de Informática en A Coruña. Siempre le han gustado las ciencias y ha ganado en dos ocasiones la Olimpíada Informática Galega. Además, toca varios instrumentos musicales.

Óscar Carballo durante la Olimpíada Informática Galega. EP

Es el segundo año consecutivo que consigue ganar la olimpiada. Cómo lo lleva?

Me siento muy bien. Me parece genial que se organicen estas olimpiadas y estoy muy feliz por haber conseguido ganar. Es un orgullo.

Consiguió resolver los siete problemas en tiempo récord. ¿Esperaba salir campeón?

Esperaba algo similar al año pasado. Tengo una preparación por mi cuenta que sé que el resto no tiene. El año pasado no había nadie con el mismo nivel, pero como fue la primera edición y este año se presentaron el doble de participantes, había un poco de incertidumbre.

Cuál es su preparación para este tipo de pruebas?

Básicamente es estudiar la base teórica y, después, practicar mucho. Aprendo de forma autodidacta. Utilizo tutoriales de internet o las pruebas que se hacen en otras olimpiadas por España, ya que también tenemos una buena comunidad y aprendemos los unos de los otros.

El próximo marzo participará en las olimpiadas a nivel español. ¿Cuál es su objetivo?

Más o menos voy con la intención de hacer lo que hice el año pasado (acabó noveno). El objetivo es disfrutar al máximo de la experiencia y conocer a gente con interés en la informática.

Tiene opciones de clasificarse para el campeonato internacional en Hungría. ¿Lo ve posible?

Es bastante complicado conseguir una plaza porque solo van los cuatro primeros clasificados. Es solo un fin de semana de competición y depende de cómo rindas. Si el primer día lo haces mal por culpa de los nervios, el segundo tienes más presión. En este tipo de pruebas, los nervios pueden jugar una mala pasada y provocar que no te salgan las cosas.

¿Usted se pone nervioso?

Al principio siempre, una vez va transcurriendo la prueba me voy relajando. Es verdad que puede ser caótico cuando se te atraganta un problema, pero hay que saber manejarlo.

¿Cómo se interesó por la informática?

Siempre me gustaron las ciencias en general. Cuando empecé a ir a pruebas de este estilo, me percaté de que me gustaba mucho, por eso decidí dedicarme a ello.

¿Es más que una afición?

Sí, es a lo que me quiero dedicar.

¿Qué planes tiene para el futuro?

Mi idea es hacer un ciclo superior de Informática y luego meterme en una carrera de Matemáticas o algo relacionado. El objetivo de momento es seguir estudiando. Quiero tomarlo con calma.

¿Tiene alguna meta a largo plazo o algún sueño por cumplir?

No tengo ninguna aspiración que sea especialmente complicada de conseguir. He aprendido que si quiero avanzar muchísimo, tendría que esforzarme de igual forma. Prefiero ir poco a poco, y que venga lo que tenga que venir.

¿Tiene alguna otra pasión?

Me gusta la música y toco en diferentes grupos, sobre todo, de música tradicional. Toco en Axego de Lugo, en la banda de Rábade, en Treboada, también de Rábade, y en Os Valuros, que son de Castro de Rei.