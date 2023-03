Óscar Carballo gana otra vez la medalla de bronce en la Olimpiada Informática Española

Óscar Carballo, natural de Castro de Rei, acaba de ganar una medalla de bronce en la XXVII Olimpiada Informática Española, celebrada en la Universidad Complutense de Madrid este fin de semana, y ya suma dos, pues el año pasado obtuvo la misma presea en la que fue su primera experiencia en esta cita.

El joven castrexo, que entró al nacional tras proclamarse campeón gallego en febrero, acabó en la undécima posición -se otorgaban cuatro medallas de cada metal-, con 446 puntos. Óscar valora la participación en sus segundas olimpiadas españolas de manera muy positiva. "La competición está muy bien ya que conoces a gente que tiene los mismos gustos e intereses que tú", explica, asegurando que disfrutó "al máximo de los dos días".

"Obtuve un puesto similar al de la anterior edición -fue noveno- y estoy contento por conseguir la medalla de bronce y mantenerme en la misma línea", afirma, a la vez que apunta que "eran un poco las expectativas con las que iba".

Sobre la dificultad de los ejercicios y problemas que les plantearon en esta vigésimo séptima edición, incide en que a él le resultaron "más complicados que los del año pasado".

"Al preparar la competición, me centré más en un estilo de problemas que no cayeron, y por eso a nivel personal me resultó más fácil la edición pasada", indica. Aun así, asegura que "el balance de estos dos años es bueno", y valora esta etapa como "una experiencia muy positiva que te ayuda a aprender y que te motiva a seguir interesado en el mundillo de la informática".

A sus 17 años y con esta participación, Óscar dice adiós a las olimpiadas al ser este el último año en el que podía competir. Y pese a su buena posición y a su medalla de bronce, no podrá vivir la experiencia de representar a España en el internacional, al que solo van los cuatro primeros.

Lo que sí tiene ya en su horizonte son las pruebas universitarias, que "no son unas olimpiadas pero tienen una mecánica parecida". Y es que este joven chairego tiene claro su interés por la informática. Estudia el ciclo medio de dicha disciplina en el CPR Plurilingüe Liceo La Paz de A Coruña, con intención de hacer después el superior, para luego entrar a la universidad y cursar una carrera de Matemáticas o de algo relacionado.

Otro gallego

El ferrolano Pedro Rey fue el segundo representante gallego en la olimpiada nacional, en la que recibió un diploma de mención como participante del certamen.