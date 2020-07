Josune Bargueiras: "El origen del libro es mi padre,quise escribir algo por y para él"

Nacida en Bizkaia y afincada en Meira, la periodista Josune Bargueiras lleva toda su vida escribiendo,uniendo frases, como ella dice, desde que su profesora Clotilde le dio el primer empujón y la llevó a convertir una afición en un hábito que ahora ha dado pie a su primera obra, Todas las cosas que no quisiste escuchar, un libro de relatos muy personal.

¿Cómo surge ese libro?

Siempre he escrito relatos cortos, microrrelatos, guiones para cortometrajes...Pero este proyecto en concreto viene de una colaboración mensual que hago con la revista Atalaya, del colegio Salesianos de Barakaldo. Cada mes escribo para ellos, e intenté recopilar unos cuantos textos. Aunque el origen en esencia es mi padre. Siempre quise escribir algo por y para él, y por desgracia el título es real. Hubo una situación en la que mi interlocutor no quería oír hablar de mi padre, y yo sentí que había tanto que contar que merecía un libro. De manera directa o indirecta, cada relato trata sobre él, o sobre mis sentimientos o incluso sobre el dolor sin haberlo sentido aún.

¿Qué se va a encontrar el lector?

Mi alma de par en par. He abierto mi corazón en canal para dejar ver todo esto porque también implica dejarme ver yo un poco más, pero creo que merece la pena. Es un libro corto, muy ameno, que recoge textos repletos de sentimientos.

¿Cómo está siendo la acogida?

Estoy muy contenta, la gente que ya me conocía y sabía de mi gusto por escribir es gente muy fiel, que siempre me ha apoyado, y esta vez no han sido menos. Ahora falta llegar a más público.

"En lo emocional me ha costado publicar, ya no por exponerme, sino por llegar a las expectativas que me marco"

¿Dónde se puede encontrar?

En la web libros.cc., en Agapea y Amazon. También se puede comprar en el estanco Laurel, la librería A Praza, la Peixería y la merceríade Meira y por encargo en librerías. Además, yo misma me encargaré de distribuir algunos.

¿Ha sido difícil publicar su obra?

En la práctica no, porque la editorial Círculo Rojo pone todas las facilidades, pero al ser autoedición hay que pensar en invertir algo de dinero. En cuanto a lo emocional, me ha costado mucho, ya no por exponerme, que también, sino por la dificultad que supone llegar a las expectativas que me marco.

¿Con qué apoyos cuenta?

Sobre todo con mi familia, carnal y política, y mi compañero de vida, Diego. Lo hacen todo mucho más sencillo y les estoy muy agradecida por su ayuda. También me gustaría dar las gracias a toda la gente que me está apoyando.

Cuenta que sus amigos ya de pequeña le llamaban 'la escritora', ¿recuerda cuándo empezó?

Empecé con unos siete años, al menos que yo recuerde, y hablaba de princesas, de campamentos de verano, de animales... De las cosas que me gustaban en ese momento. Mi primer libro fue uno de relatos sobre esos temas que aún guardo con mucho cariño. En realidad es una libreta llena de garabatos, pero para mí es muy importante.

¿Qué le inspira?

Las emociones, en particular. Casi siempre que empiezo a escribir me viene alguna sensación a la cabeza y simplemente me dejo llevar. Es como un hilo que fluye solo, me encanta la sensación. Es la única cosa en la que me comporto así, no soy yo la que controla, sino las emociones.

¿Tiene otros proyectos en mente?

Una novela sería algo mágico. Poder desarrollar una historia completa, conocer a los personajes...