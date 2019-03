"É un orgullo velos e ver que isto non morre, e xa temos novos relevos"

"Ás veces é papá. Outras, sobre todo cando alguén pregunta por el, o xefe", di María entre risas. Ela e os seus dous irmáns decidiron entrar no negocio familiar que seu pai puxo en marcha no ano 1989.

"Xa entramos daquela porque eramos ben pequenos e xa faciamos a punta do San Simón a man nas potas de auga fervendo", rememora. No seu caso medraron entre leite e queixo. "Era o noso camiño", explica ante a atenta mirada do pai.

"As vendas ían sendo máis grandes e xa foron quedando. Se estamos os da casa non teñen que vir os de fóra", asegura un home que creou un negocio familiar do que pode presumir. Ten un premio ao Mellor Queixo de España. Case nada.

"Recibir eses premios é unha satisfacción que che da ganas de seguir, un certificado de garantía e é un orgullo velos a eles e ver que isto non morre. Xa hai relevo para unha terceira xeración", indica Crisanto, e mira aos seus netos.

Na casa, din, tratan de deixar o traballo fóra. "E hai poucos días que non comamos xuntos", apuntan. Son unha familia unida. "No traballo podes levantar un pouco máis a voz e non pasa nada, unhas veces berras e outras bérranche. Quéntaste máis rápido pero á media volta xa está todo amañado", explican, mentres falan dos beneficios —"o mellor é que escapas, vas e vés, cando queres"— e as cargas: "O horario é máis irregular e se hai que facer horas son os da casa os que volven".

Don Crisanto. Envoltos en queixo

Un total de sete persoas traballan en Don Crisanto, en Moreda (Lanzós), entre a queixería, a granxa e o reparto. A maioría, da familia. As dúas fillas traballan na produción. O fillo, José Ramón, encárgase do traballo na granxa coa materia prima.