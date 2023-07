La oposición resta competencias a la junta de gobierno local de Vilalba

Que el gobierno en minoría de PSOE y Vilalba Aberta no lo iba a tener fácil y se vería obligado a negociar acuerdos se sabía desde el principio, y en el pleno de organización ya se ha comprobado hasta qué punto tendrá que ser así. La oposición, con los ocho votos del Partido Popular y el único, pero clave, del BNG, rechazó la delegación de competencias plenarias en la junta de gobierno local al entender que el pleno perdería "poder de decisión".

Los socios al frente del Concello proponían reuniones con una periodicidad semanal, si contaba con asuntos a tratar y una serie de responsabilidades -licitaciones, contrataciones, solicitud de subvenciones...- encaminadas a la toma de decisiones "máis rápidas" y a favorecer la "axilidade", del ejercicio de gobierno de cara a los vecinos.

Incidían además en que su propuesta era similar a la de mandatos anteriores y a la de la mayoría de municipios y pedían una rectificación, lamentando que la oposición provocase un "entorpecemento" de la gestión local -la labor de la junta de gobierno, al menos de momento, queda muy mermada- y supusiese un "prexuízo claro para o conxunto da cidadanía".

La portavoz popular, Sandra López, aseguró que, aunque fuese "legal", se trataba de un "trasvase considerable de competencias" y advertía además que se le concedía "todo o poder de decisión al PSOE", al estar conformada la junta de gobierno por cuatro ediles del PSOE y dos de Vilalba Aberta.

Por su parte, el nacionalista, Tino Alvite, aseguró no tener "intención de entorpecer", y avanzó que el BNG presentará al equipo de gobierno una propuesta alternativa para que la junta de gobierno "non faga e desfaga sen contar co resto".

Al finalizar la sesión plenaria, el equipo de gobierno daba a conocer la primera repercusión de esta decisión, el miércoles por la tarde se convocaba un pleno extraordinario urgente para el jueves mismo para poder así adjudicar el contrato de limpieza de edificios públicos y conserjería, que afecta a las instalaciones deportivas, los centros educativos o el auditorio.

Adelanto

Los plenos serán cada dos meses (impares), y se adelantan a las 18.00 horas, gracias al voto de calidad de la alcaldesa, tras un empate a ocho con la abstención del BNG. El PP justificó su oposición en la preferencia del horario previo, las 19.00 horas, por motivos laborales y pidió que fuesen mensuales. En cuanto a las retribuciones por asistencia, las del pleno se mantienen en 100 euros por edil, suben a 110 las de la junta de gobierno local y a 80 las de las cuatro comisiones creadas: asuntos plenarios, cuentas, educación y cultura y temas urbanísticos.

La composición de estas -dos ediles del PP, dos del PSOE, uno de VA y uno del BNG- fue rechazada por el PP -propuso tres PP, dos PSOE, uno VA y uno BNG- al entender que no se respectaba la proporcionalidad de la corporación a la que aludía el equipo de gobierno.

Además, la portavoz popular preguntó por la disolución del patronato del Museo de Prehistoria que figuraba entre los cometidos de la comisión de cultura, y se aclaró que era un trámite necesario para intentar resolver la situación de las instalaciones.

El pleno sirvió además para fijar los representantes municipales en los distintos consellos escolares y para formalizar la entrada del concejal Amador Guerra en el grupo popular, tras la dimisión de Sandra Vázquez, y para fijar los festivos del año 2024 para el martes de Carnaval (13 febrero) y el día de San Ramón (31 agosto).

Dedicaciones: Dos exclusivas y tres parciales

El pleno aprobó, con los votos favorables de PSOE, VA y BNG y la abstención del PP, dos dedicaciones exclusivas y tres parciales. También se asignaron un fijo de 300 euros al mes para cada grupo político y de seis por concejal.



Elba Veleiro: La alcaldesa percibirá un salario bruto anual, repartido en 14 pagas, de 45.000 euros.



Modesto Renda: El vicealcalde responsable de las áreas de urbanismo, mobilidad o infraestructuras rurales, percibirá 33.000 euros brutos al año.



Ediles: Luis Fernández y Paula Vigo (PSOE) cobrarán una parcial de 15% de la jornada laboral de 8.700 euros brutos anuales y María Xosé Fernández (VA), percibirá 8.250 euros por una parcial del 14,2%.



Valoraciones: El PP se interesó por la subida de unos 10.000 euros del sueldo de Renda con respecto a su etapa en el gobierno del anterior mandato, que este justificó por asumir áreas de mayor responsabilidad. El BNG tildó los sueldos de «miserentos», al entender que «o servizo público non debería ter un prezo tan baixo».