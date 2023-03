Un total de once testigos prestaron declaración este martes en la Audiencia Provincial de Lugo en la segunda vista por el crimen de la pequeña Desirée Leal, asesinada presuntamente por su progenitora. El interrogatorio se solventó en dos horas —cuando en el juicio anterior se había prolongado alrededor de ocho—, lo que pone de manifiesto que la repetición de un juicio de estas características es un tramite legal en el que la mayor parte de las cartas ya están sobre la mesa.

Acusaciones y defensa acotaron sus preguntas a los aspectos más relevantes del caso, guardando fuerzas para desplegar sus armas durante el interrogatorio de los peritos —que arrancará el jueves—, cuyos testimonios le darán al jurado las claves para dirimir la cuestión fundamental de esta vista: el grado de imputabilidad de Ana Sandamil.

En la jornada de este martes, los profesionales sanitarios que acudieron a la vivienda de la imputada el día del suceso reiteraron, tal y como habían hecho en el primer juicio, que la mujer estaba plenamente "consciente y orientada". Tanto el médico como la enfermera que la asistieron confirmaron que presentaba "un nivel de conciencia pleno" y que se mostró "colaboradora" en todo momento. "Recibimos un aviso por una intoxicación medicamentosa, supuestamente por un intento de autolisis y acudimos al domicilio. Había mucha gente y la situación era muy confusa. Nosotros nos acercamos a la afectada, que se encontraba tumbada en un sofá, y le hicimos preguntas para comprobar cuál era en ese momento su estado neurológico".

Por su propio pie

Según explicaron, en la escala de Glasgow —que se usa para valorar el estado de consciencia y mide la respuesta verbal, ocular y motora— tenía un 15, que es el nivel máximo. "Esto significa que su nivel de conciencia era pleno". Además, explicaron, "obedecía a órdenes. En ese momento no le apreciamos ninguna alteración".

Una de las técnicas del servicio de Emergencias 061 que también se trasladó ese día a la vivienda por el presunto intento de suicidio de Ana Sandamil confirmó que la acusada se desplazó hasta la ambulancia por su propio pie. "Nos dijo que había tomado pastillas, pero que las había vomitado. En ese momento se encontraba bien y entendía todo perfectamente. De hecho, le pedimos sus datos médicos y nos dijo el número completo de la tarjeta sanitaria de memoria, algo que no es habitual. La gente se sabe su DNI, pero no el número de la tarjeta sanitaria, así que se la pedimos para comprobarlo y era correcto", comentó.

Este martes también prestó declaración otra sanitaria que acudió esa mañana a la vivienda, pero no para asistir a la mujer, sino para intentar reanimar a la pequeña. "Era una situación rara. Tanto la abuela como la madre estaban vestidas con ropa de calle y arregladas. Normalmente, en este tipo de intervenciones, la gente nos recibe en pijama, o como esté en ese momento, y nos pregunta constantemente por el estado de la persona a la que estamos asistiendo. Los familiares siempre están encima, pero en este caso no preguntaban nada; parecía que nadie estaba preocupado", dijo.

La técnico explicó que intentaron reanimar a la niña durante 20 minutos, hasta que el médico les ordenó que cesasen. "Al recoger el material sanitario vi que la niña tenía sangre en las uñas y en un brazo. También había sangre en un tenis y en un calcetín. Además, la menor tenía heridas en la comisura de los labios y en el paladar, así que se lo comentamos a la Guardia Civil y los agentes le hicieron fotos", recordó.

Expareja de la acusada

Durante la jornada de también prestó declaración el exnovio de la acusada, que hace un año, cuando se celebró el primer juicio, todavía era su pareja. El hombre habló de un cambio radical en la personalidad de Ana Sandamil a raíz del curso que había hecho del Inem y aseguró que todos los allegados de la mujer llevaban ya un tiempo preocupados por su estado mental.

"Últimamente no me cogía el teléfono; estaba muy nerviosa y era como si no me conociera. No quería beber agua de casa porque pensaba que querían envenenarla; tenía que comprarla embotellada. También cambió las claves del móvil y de la wifi porque decía que la estaban espiando. Estaba tan mal que pasé una semana entera en su casa y no fui capaz de dormir ni una sola noche, ya que ella se levantaba continuamente. Miraba por la ventana y decía que había gente en la calle y que escuchaba ruidos dentro de la casa; tenía obsesión con que la espiaban. Registraba la casa entera y no dormía nada en toda la noche", contó.

El padre de Desirée coloca un cartel en el que pide justicia. SEBAS SENANDE

El hombre declaró además que Ana Sandamil tenía "miedo" de su expareja, ya que "la acosaba continuamente". Estas declaraciones molestaron a José Manuel Leal, quien no pudo evitar lanzar un grito desde el público para llamarle "mentiroso". El exnovio de la acusada contó que la visitó varias veces en el Hula. "Cuando fui el primer día me dijo que todo había terminado, pero estaba sedada. Los primeros días, ella no era consciente de la muerte de su hija. Me decía que se quería ir a casa para ver a la niña. Después empecé a dudar si efectivamente sería ella quien le habría causado la muerte. Estaba mal", aseguró.