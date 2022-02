Once autoras dan voz á obra de Rosalía no novo parque de Vilalba

O recentemente nomeado Parque Rosalía de Castro de Vilalba acolleu onte o seu primeiro acto, un recital poético dentro do programa das Xornadas Rosalianas que organizan o Concello, o Iescha e Nova Poesía Guitirica (NPG).

Once integrantes desta última entidade foron as protagonistas do acto "As Rosalías sementan pensamentos", presentado por Pas Veres, acompañada de Pilar Maseda.

María Xosé Lamas, Emilia Martínez, Marica Campo, Luz Airado, María Pereira, Luz Campello Branka Villar, Luz Darriba, Clara Blanco, Curra Figueroa e Ana Mar Fraga puxeron voz a poemas de Rosalía de Castro pero tamén propios, inspiradas pola obra da poeta galega, "a nosa nai simbólica", tal e como sinalaron.

Destacaron a labor social, feminista ecoloxísta, de denuncia e reivindicativa da súa obra, así como para dar visibilidade ás mulleres, "algo que aínda é moi revolucionario hoxe". "Rosalía é contemporánea, está viva, está en todas nós", concluíron.

O recital contou co acompañamento musical de BMV Ensemble e a música e a poesía continuaron pola tarde no auditorio coa actuación de Corredores de Sombra.

As Xornadas Rosalianas afrontan a súa semana grande cun acto no auditorio o 23, Día de Rosalía, ás 18.00 horas, O caldo de Gloria, a cargo dos alumnos dos institutos Basanta Silva e Peña Novo e da Escola de Movemento.

Na biblioteca municipal repartiranse flores de papel reciclado e poderase visitar unha mostra bibliográfica de Rosalía de Castro.

O programa finaliza o 25, a partir das 20.00 horas no auditorio, coa lectura do manifesto a cargo da escritora Beatriz Maceira e o concerto do grupo Ialma. Ademais, a exposición Rosalianas de Viki Rivadulla seguirá ata o 31 de marzo.