Olvidan en un bus escolar de Meira a un niño de 4 años al llevarlo al colegio

La familia de un niño de cuatro años se llevó un gran susto hace unos días cuando el pequeño se quedó olvidado en el autobús escolar que lo llevaba al Ceip Poeta Avelino Díaz de Meira, del cual logró salir por sus medios, y se quedó solo y sin vigilancia en las inmediaciones de una estación de servicio.

Los hechos ocurrieron en los primeros días del presente curso, cuando el pequeño se subió al autocar sobre las nueve de la mañana tras dejarlo su madre en este. Pero al llegar al centro educativo no se bajó, y el vehículo, un microbús, continuó con su ruta habitual para quedar estacionado al lado de la gasolinera O Granxeiro, junto a la Nacional 640.

El menor permaneció dentro un tiempo, más de una hora, hasta que consiguió salir por sus propios medios por la puerta del conductor, puesto que estaba cerrada pero no bloqueada.

Una vez fuera, se dirigió hacia la carretera y, según contó el abuelo del niño, "ía cruzar para o bar que hai enfrente", pero una persona que estaba en este establecimiento hostelero se dio cuenta y le dijo que no lo hiciera. "Había un rapaz do outro lado e berroulle que quedase quieto, que non cruzase, e quedouse. E menos mal, porque este chico non puido cruzar daquela porque viñan tres coches", añadió.

Por otro lado, el padre del pequeño explicó que "el dicía 'quérome ir para a casa', quen sabe para onde tiraría" si no lo hubieran visto y que "estaba chorando, notaríase estraño alí só".

Tras conseguir que no cruzara, también advirtió su presencia una trabajadora de la estación de servicio y junto a una tercera persona atendieron al pequeño. Precisamente esta última, otro vecino de Meira conocido por los que estaban allí, se hizo cargo del pequeño y lo llevó en su coche al centro educativo, desde donde avisaron a la familia de lo que había ocurrido.

CONSECUENCIAS

La familia entiende que lo ocurrido fue un gran error por parte de la persona que va de acompañante con los escolares en el autocar, pero, aún así, y tras hablar con las partes implicadas y "como non pasou nada" grave al final decidió no presentar ningún tipo de denuncia ni escrito ante ninguna entidad. Aún así, el padre del niño reflexionó: "Se isto me pasara a min, non sei o que me farían".

En la misma línea se manifestaron desde la Anpa del Ceip Poeta Avelino Díaz, que aseguraron ser conocedores de que había ocurrido este percance, pero que "ao non ter comunicación oficial por parte da familia nin do centro non se tomou ningunha medida". "Se nos pediran algún apoio para algo, faríamolo", afirmaron.

Por otro lado, el menor, que al principio de curso quería ir en autocar porque le hacía ilusión, según explicó el abuelo, ahora "non quere ir" y es su madre quien se encarga de llevarlo al colegio.