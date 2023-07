Ollada meirega na elite da fotografía

Un percorrido por diferentes lugares de Galicia que foron dedicados á produción de recursos naturais é a base da que parte Zona de sacrificio, o proxecto da fotógrafa meirega Catara Rego que vén de ser recoñecido co premio Descubrimientos Photo España 2023.

Eucaliptal en Meiroi (Ribeira de Piquín). CATARA REGO

Nel reflexiona sobre "o impacto na paisaxe e os efectos do proceso de degradación dun territorio" que se poden apreciar nesas fotografías que realizou en varios puntos da comunidade, especialmente na provincia de Lugo —hainas da Serra de Meira, de Meiroi (Ribeira de Piquín) ou doutras zonas da Terra Chá e da Mariña— e nas que documenta "a pegada na paisaxe que a explotación da auga, a terra e o vento deixan en Galicia".

"Analizo como encoros, minas, plantacións de eucalipto e parques eólicos levan décadas modificando un territorio no que as cicatrices desas prácticas son cada vez máis patentes", indica Catara, que decidiu enviar o dossier do seu proxecto para participar nun visionado de Photo España en Santander, pero co que non contaba era con que o seu traballo acabase sendo seleccionado como o mellor entre os duns 170 participantes nunha gala en Madrid.

"Foi toda unha sorpresa. E faime especial ilusión porque o premio sexa por un proxecto sobre Galicia e sobre unha problemática que creo que é importante", salienta a moza, que como recompensa poderá desfrutar da súa primera exposición individual co apoio dun festival do prestixio de Photo España, que ademais lle permitirá ter unha proxección moi importante.

Catara Rego. EP

"Espero que tamén traia un impulso á miña carreira como artista e que xurdan novas oportunidades nun futuro", di Catara, recordando que este proxecto aínda "non está rematado". "Acabei coa primeira fase de realización da maior parte das fotografías —aínda continúa niso— e agora vou iniciar a segunda parte para darlle un carácter instalativo", explica, afondando en que quere "traspasar un pouco as fronteiras do fotográfico" e adentrarse "noutras disciplinas artísticas".

E é que a meirega estudou Belas Artes e Deseño, e aínda que sempre tivo "unha inclinación pola fotografía", quere seguir ampliando camiños e "introducir elementos neste proxecto" que a acheguen "máis á instalación" e facelo "a través da introdución de vídeo e esculturas", explica.

O proxecto, seleccionado como o mellor entre uns 170, recolle imaxes da Serra de Meira ou de Ribeira de Piquín, entre outras zonas

Galicia, no foco

O seu traballo de final de grao, titulado Galizia, tamén pon o foco na comunidade. "Galicia converteuse durante a Segunda Guerra Mundial nunha importante carta no desenvolvemento do conflito", explica, recordando que para construír o seu proxecto retratou tres lugares asociados ao exército nazi: as minas de wolframio de Casaio, o submarino U-966 de Estaca de Bares e o que queda das Torres do Arneiro, na Terra Chá.

Porque aínda que reside en Madrid por motivos laborais, para Catara Rego os seus proxectos artísticos "son unha forma de seguir vinculada" á súa terra.

Monte Neme, entre Carballo e Malpica de Berganiños. CATARA REGO

La Mosca Ediciones

A meirega Catara Rego forma parte dun colectivo de fotografía que ela mesma fundou con máis amigos do mesmo sector. "Chamámonos La Mosca Ediciones e autopublicamos os nosos proxectos en formato fanzine", explica a moza, recordando que a idea xurdiu como unha forma de "darnos a coñecer e poder compartir os nosos traballos de xeito asequible para nós e para o público".

O punto de partida do seu traballo está vencellado á fotografía de carácter documental, aínda que a ela gústalle definila como "fotografías aparentemente documentais intervidas concepturalmente", xa que defende o carácter artístico do seu traballo que se percibe nas imaxes.