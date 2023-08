Una alumna de la Escola de Movemento de Vilalba, Olivia Luque, de tan solo ocho años, ha sido seleccionada como una de las candidatas para ser la futura imagen del Mundial de Danza del año 2024.

Olivia Luque, en una de las imágenes del book.

"É unha novidade que a organización puxo en marcha este ano", explica la responsable de la escuela vilalbesa, Noelia Blanco, que da más detalles sobre esta selección. "Todas as participantes podían facerse un book de fotografías durante o Mundial. Había que pagalo, e ademais do recordo, entre elas a organización escollía ás que pasaban a ser candidatas", cuenta la profesora, un poco a la expectativa de conocer el resultado final.

La persona seleccionada no se dará a conocer hasta que se presente la nueva edición de la cita mundialista, cuando se haga público el cartel anunciador de la Dance World Cup 2024 —que se celebrará en Praga entre el 27 de junio y el 6 de julio del próximo año—, una comunicación que previsiblemente será hacia finales de este año.

Además de llevarse la grata sorpresa de que Olivia Luque podría ser la imagen del próximo Mundial, la entidad también tuvo un papel protagonista en la competición celebrada en la localidad portuguesa de Braga a principios de mes con otro de sus alumnos, Airas Castro, que fue el encargado de acompañar a la abanderada española.

"Levamos anos reivindicando a posibilidade de participar cun traxe que non sexa o típico do sur. Tocoulle a Airas, porque hai menos nenos, e non ía ir vestido de cordobés", explica Noelia, satisfecha por poder ir "gañando terreo" y presencia en el Mundial.

En cuanto a los resultados cosechados por los 80 bailarines de la delegación chairega que asistieron al Mundial celebrado en el Altice Forum y en el Circo Teatro de Braga, la responsable de la Escola de Movemento de Vilalba se muestra "moi satisfeita con cada unha das nosas puntuacións", pese a que en esta ocasión no han logrado regresar con ninguna medalla.

"O nivel foi altísimo. Inglaterra ten copado o sistema, pero Israel tamén despuntou moito. O vivido foi espectacular, moito", cuenta Noelia, contenta con el trabajo realizado por su alumnado, que ha cargado en sus maletas "unha morea de aprendizaxes".

"Fixemos novas amizades e vivimos cada momento intensamente", añade Noelia, indicando que todos están "tremendamente agradecidos de que unha humilde escola coma a nosa teña a oportunidade de estar aí, no medio de tan gran nivel" y entre representantes de 65 países.

Pese a no lograr preseas, las vilalbesas, que defendieron un total de doce coreografías de distintos estilos, dejaron huella en la clasificación. Así, Miña nai, miña naiciña obtuvo un cuarto puesto, y las coreografías Ritmo y Mariñeiro da mare lograron dos quintas plazas. También entraron en el top ten Chindolelé, con un octavo puesto, y Believer, con un noveno. Y se quedaron a las puertas Boom y Beyonson, que se clasificaron en undécima posición en sus respectivas competiciones.