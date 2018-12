Óleos dende o corazón

CON ALGO máis de dous terzos da súa vida dedicados á pintura, Carlos Martínez (59 anos) mostra con orgullo as obras que saen do seu maxín, protagonizadas pola tenrura de quen pinta porque lle gusta.

Este artista fixo do Centro Ocupacional de Vilalba-Terra Chá, onde acostuma a pasar os días, o seu particular museo. Nas paredes do local locen algunhas das súas obras pictóricas para disfrute dos seus compañeiros e dos profesionais e, recentemente, vén de abrir ao público a primeira exposición que realiza en Vilalba, "na que me axudaron moito Cristina Fernández, das Prietas, e a miña irmá", expresaba Carlos.

No auditorio Carmen Estévez poden contemplarse 35 pinturas, a maioría delas "de paisaxes e de casas antigas, que é o que máis me gusta pintar", conta o autor. De feito, un dos cadros máis especiais para el é O Ramallal, por ser o barrio de Sancovade no que se afunden as súas raíces.

Mais ao preguntarlle polo seu favorito, en xeral, non o pensa moito: "O que estou facendo agora mesmo do antigo cine vilalbés, que non me deu tempo a rematar para a exposición", explica este experto en óleos dende que collera o seu primeiro lenzo con 18 anos en Andorra, onde residiu parte da súa vida e fixo a súa primeira exposición.

Agora, con 59 anos, inviste boa parte do seu tempo na casa das Prietas, na Praza de San Xoán, onde se serve da axuda de Cristina para plasmar a súa creatividade. Ademais, de 10.00 a 17.00 horas dedícase aos obradoiros e cursos do centro ocupacional, como o de carpintaría, no que está elaborando caixas de madeira, aínda que se tivese que elixir unha actividade "sería a marquetería".

Carros, hórreos, unha torre Eiffel, bidóns decorativos... Non hai manualidade que se lle resista á inqueda imaxinación de Carlos, que xa está planificando unha nova mostra coa que transmitir a candidez que encarna.