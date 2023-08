A vicevoceira do BNG no Parlamento, Olalla Rodil, anunciou este mércores o nacemento da súa primeira filla, chamada Adriana.

A deputada, natural de Ribeira Piquín, publicou a última hora deste mércores nas súas redes sociais unha fotografía da pequena xunto a un breve texto no que explica que as dúas se atopan "ben e inmensamente felices".

Así mesmo, na mensaxe agradece o labor do persoal do Hula e as traballadoras que as atenderon no parto. "A sanidade pública merece que pelexemos moito por ela, e por ti tamén Adriana", apuntou a lucense.