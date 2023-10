La oficina de turismo de Meira batió récord de visitas este verano

La oficina de turismo de Meira batió récord de visitantes este verano con las cifras más altas desde que se inició el registro cuando se puso en marcha el servicio en el año 2003. Por las dependencias municipales pasaron 2.032 personas en julio -nunca se alcanzaran las 2.000 antes- y 3.296 en agosto, cuando el pico más alto había sido de 2.500. En el mes de septiembre se registraron 739 visitas, una cifra similar a las de antes de la pandemia.

"Estamos en situación de post-pandemia, recuperáronse as festas e a xente ten ganas de saír e ver cousas", dice Yoani Jartín, la responsable de la oficina, que indica que aunque el año pasado las cifras ya fueron buenas, este año son mejores.

"A xente o ano pasado quedábase máis no recurso local. Estase recuperando o movemento de longa distancia e temos moitos visitantes do levante e do sur de España que chegan escapando das temperaturas altas", valora la técnico de turismo, que dice que el perfil, aún así, es más nacional que extranjero. "A década pasada estaba máis concentrado en Madrid, Barcelona ou Bilbao, e agora, aínda que segue habendo moita xente de Madrid hai moita máis do sur", dice.

La responsable de la oficina explica que Meira es una zona de paso entre la costa lucense y el interior, pero que el perfil del turista está cambiando. Así, cada vez llegan más informados y con cosas marcadas para ver -el Pedregal y la iglesia son los grandes imanes-, pero abiertos a encontrar más posibilidades cerca.

Las cifras, pese a ser octubre, siguen siendo buenas. "Fixo moi bo tempo e segue habendo visitas. Neste mes normalmente movíanse máis en grupos organizados, pero polo de agora aínda hai moito particular", dice, y destaca el tirón de los autocaravanistas. "No verán había dez pernoctas diarias", concluye.