A oficina móbil do programa Acelera Peme visita Vilalba

Vilalba contou este martes coa presenza da oficina móbil do programa Acelera Peme, na que os autónomos e pemes da vila "puideron beneficiarse dos diversos servizos gratuítos que ofrece", destacan dende o Concello.

O municipio chairego foi un dos elixidos para acoller unha oficina de asesoramento por ser cabeceira de comarca e ter un importante número de pemes e autónomos. "É unha oportunidade para Vilaba, xa que é un asesoramento personalizado por parte dos dinamizadores dixitais do programa, é dicir, adaptado ás características e necesidades de cada negocio, co obxectivo de que poñan en valor os seus produtos e servizos", explica a alcaldesa, Marta Rouco.

O obxectivo desta iniciativa é facilitarlle axuda ás pequenas e medianas empresas e que poidan aproveitar os recursos da dixitalización para mellorar o seu negocio, "de maneira que gañen en competitividade, produtividade, eficiencia, e para que abran novas oportunidades de negocio", explican.

Entre os servizos ofertados figuran o acompañamento dixital individual e personalizado, a análise do estado de dixitalización da empresa, o apoio na implantación de novas solución dixitais no negocio, a consultoría en marketing dixital e o apoio e acompañamento na solicitude do Kit Dixital.

O programa Acelera PEME na provincia de Lugo, impulsado pola Deputación, está respaldado por Red.es e o Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, e financiado polos fondos NextGenerationEU da Unión Europa.