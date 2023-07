Casa Museo de Víctor Corral: Unha oda á arte e ás lembranzas

Localización

A casa museo atópase en Baamonde e a ela accédese pola Rúa do Museo, que está ao lado da igrexa parroquial, dende a N-6, preto do punto quilométrico 529. Ao chegar ao final da rúa, atópase a entrada de fronte.

Contorna

Está situada preto do Camiño de Santiago e de lugares de interese como son a propia igrexa, o castiñeiro da capela ou o Cercud de Baamonde, nun espazo natural que suma atractivo ao que xa ten a propia casa.

Partes

Hai dúas partes ben diferenciadas, que son o museo exterior, cun xardín cheo de obras de granito ou de bronce, así como unha capela feita por Corral e un pombal cheo de pedras e minerais, e o interior, con dúas salas separadas polo taller nas que hai obras grandes e miniaturas.

Víctor Corral Castro, unha das figuras máis célebres de Baamonde, igual que todas as que el facía en pedra, bronce, madeira ou marfil, deixou un gran legado na súa querida vila natal, esa na que comezou a agromar a súa creatividade, que plasmaría en esculturas dende ben pequeno. Tamén no resto do mundo, con moreas de creacións esparexidas aquí e acolá.

Gran mostra da súa traxectoria, a través de esculturas e outras construcións, atópase no que fora o seu fogar, a Casa Museo Víctor Corral, un lugar moi querido en todo Begonte.

Unha destas persoas con aprecio polo lugar é David Pena, traballador na área de Cultura e Deporte do Concello bengontés. E foi de pequeno cando a coñeceu, "como a maioría de nenos e nenas daquela xeración, cunha excursión da escola", apunta.

"Lembro ir alí, ver todo aquelo e gustarme moito, pero cando es pequeno pode que non lle deas todo o valor que ten. Por sorte, en 2019 cheguei ao meu traballo actual e a raíz diso puiden coñecer máis de preto a Víctor, a súa casa museo e todos os seus recunchos", lembra David.

Unha das salas interiores da Casa Museo. C,PÉREZ

Así como o sitio, tamén lle chamou a atención a persoa. David e Víctor tiveron "unha boa conexión dende o primeiro intre", ademais de compartir moitas afeccións, "pero sobre todo o mundo dos paxariños, como dicía el".

Moreas de lembranzas, sobre todo de anécdotas e de momentos, chegan á cabeza de David ao falar de Víctor. E tamén "os seus valores como persoa e como neno labrego", que é co queda, así como coas historias "dos seus, da súa avoa Rita, da súa dona, de ‘Belenciña’... do seu pasado e das súas orixes".

A casa museo sería un imprescindible de David para visitar en Baamonde, aínda que agora non se pode "porque está pechada", pero está seguro de que "volverá abrir". E dentro dela, hai un lugar predilecto para el, como é "o seu taller, unha sala pequeniña pero chea de recordos e de lembranzas da vida de Víctor".

Unha parada obrigada "que non será o mesmo sen as súas explicacións e anécdotas, pero estou seguro de que será igualmente máxico e diferente", sentencia David, recordando esa primeira toma de contacto co lugar.