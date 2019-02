La ocupación hotelera de Vilalba roza el 100% para el FIV a dos meses del festival

A más de dos meses para que Vilalba se tiña de fucsia con una nueva edición del FIV, que se celebrará los día 26 y 27 de abril en la Praza da Constitución, la ocupación hotelera de la localidad ya roza el 100%. La mayor parte de los establecimientos han colgado el cartel de completo y solo quedan habitaciones en los negocios que no han hecho reservas. El FIV, que cumple doce ediciones, se afianza así como uno de los mejores fines de semana del año para el sector hostelero local, que tiene garantizado el 100% de ocupación.

Es el caso del Villa Alta, para el que el festival supone el lleno asegurado año tras año solo con el personal de la organización y la gente que trabaja vinculada al festival, que ya copa su oferta.

Pero el público tampoco se hace esperar. En algunos establecimientos el lleno se consigue incluso antes de que se anuncien las fechas, como es el caso del Parador de Vilalba. "Casi antes de que termina uno ya llenamos para el otro. La gente prevé cuando va a ser y si no, se cambian las fechas", dicen, mientras aseguran que incluso ya hay reservas para 2020.

"Nosotros tenemos 50% organización y otro 50% gente alojada. La mayoría repite todos los años, vienen de Galicia y también de fuera", explican en el Parador, mientras señalan que el lleno garantizado no lo hay con otros eventos". "Nos mueve algo el Northwest Triman de As Pontes", dicen, mientras destacan la importancia de los peregrinos en las cifras del sector. Pero, pese a que a nivel ocupación el del FIV "es muy buen fin de semana", las cifras no repercuten a nivel restaurante.

Algo similar a lo que explican en A Nova Ruta, ya en la parroquia de Noche, donde ya colgaron el cartel de completo. "Algunos ya dejan reservado de un año para otro", dicen, y hablan de gente procedente de toda Galicia o León, fundamentalmente. "Para el negocio hotelero el FIV funciona muy bien, pero a nivel restaurante no es el mejor fin de semana", indican.

La oferta de plazas también está agotada en el Hotel Vila do Alba. "El primer día que se dan las fechas ya llenamos. En unas horas prácticamente, la mayoría de las veces con gente ya conocida que repite. Tenemos clientes de Vilagarcía y Madrid que ya reservan muchas habitaciones", dicen en el establecimiento vilalbés, mientras destacan el FIV "como un festival maravilloso".

"Estamos completos", responden al otro lado del teléfono en el Hostal Terra Chá, que ese fin de semana convierte prácticamente todas y cada una de sus habitaciones en triples. "E máis se houbera", dicen, mientras hablan de "a fin de semana máis potente do ano" a nivel reservas de habitaciones, tanto de gente que repite año a año como de caras nuevas. "más que en cualquier feria o incluso las fiestas patronales", destacan.

El Hostal Venezuela tampoco dispone de habitaciones libres. Igual que la pensión Anduriña o el hostal O Cristo, ya en Goiriz. El Albergue As Pedreiras, que abrió hace tres años con un FIV, también está lleno, igual que el último negocio en sumarse al sector, la Pensión Suites Camino Norte.

En el Albergue Castelos, por el contrario, tiene plazas disponibles. "Hai moita xente á espera, pero non empecei a facer reservas", confirman. También en alguna casa rural fuera del núcleo urbano, o en el Spa de Santaballa, donde podría quedar alguna.