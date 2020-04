Obreras que no frena ni una pandemia

Dicen que una abeja obrera vive 45 días y que nunca deja de trabajar. Y lo demuestran estos días, ajenas a la pandemia con sus dulces labores. La crisis del Covid- 19 no ha parado las colmenas ni la tarea de los apicultores, que miran al futuro con incertidumbre.

El desabastecimiento de material para trabajar y las dificultades con las ventas son sus principales problemas. Pero no los únicos. Los apicultores continúan con su propia batalla: la lucha contra la velutina, una plaga que algunos temen que pueda crecer con el frenazo en la colocación de trampas al que obliga el estado de alarma.

→ Visitas a las colmenas. No existen restricciones para acudir a los colmenares, siempre que los apicultores lleven la documentación —el libro de explotación— y cumplan todas las normas de seguridad.

"Os coidados das abellas continúan practicamente igual. Podemos atender as colmeas, alimentalas, coidalas... O complicado deste ano vai ser a comercialización ", dice Isabel Goti, de la Casa do Mel de As Pontes, con 300 socios de A Coruña y Lugo.

El cambio es que los apicultores no pueden desplazarse en grupo. "O traballo de apicultor é igual. Só que antes iamos dous ou tres e mirabamos en conxunto as colmeas e iso non o podemos facer", dice Ivan Díaz, de la asociación Serra da Carba de Vilalba, que aglutina a 25 socios y 800 colmenas.

→ Falta de material. Con la temporada ya iniciada en la costa y a punto de arrancar en la zona del interior —la miel llegará más tarde a la montaña— las perspectivas son buenas, pero hay muchas incógnitas y un hándicap: «Pecharon moitas fábricas e tendas e temos problemas para atopar material», dicen en la Casa do Mel y hablan de alzas, ceras, cuadros o colmenas. Es algo que se repite. Antonio Valea, el secretario de la asociación Os Abelleiros, de Ribadeo, con una treintena de socios, reconoce que también notaron el cierre.

"Imos tendo na casa cousas almacenadas, pero se necesitas algo é máis complicado", indica, y aboga por no excederse. "Agora na primavera é cando máis tes que traballar pero non é necesario ir seguido ás colmeas", dice.

→ La velutina: la otra batalla. "Para as abellas o principal problema é a velutina, pero o coronavirus aféctanos a todos. Unha cousa boa para estes días que temos tempo é facer trampas e os que teñan froiteiras, camelias ou rododendros que as poñan", explica Iván Díaz. Él, igual que todos los que están implicados en el mundo de las abejas, hacen la misma recomendación y animan a la gente a trampear, aunque sea en el jardín.

"Aproveitamos cando imos ao ‘colmenar’ para poñer trampas no camiño e poñémolas ao pé da casa, pero ir ao monte métenos algo de medo porque non é xustificable e temos medo que isto nos pase factura logo", dice uno de los responsables de Os Abelleiros. Y aunque hay muchas propuestas en internet y trampas comerciales, desde la Casa do Mel lanzan una receta económica que no falla como atrayente: dos kilos de azúcar, cinco litros de agua, 50 gramos de levadura y un día de fermentación.

→ Las ventas. El futuro de las ferias y los cambios en el consumo de la población motivados por el confinamiento podrían lastrar las ventas y esto es algo que preocupa a los apicultores. Excepto alguna gran industria como Mieles Anta, de Bóveda, la mayoría de productores venden a pequeña escala y la cadena de comercialización se resiente esta temporada.

"O que non vende a cooperativa ou tenda e ten os seus clientes teno difícil. Agora están paradas as vendas porque non podes ir servir nin poden vir ás casas. E a xente sae coller cousas de primeira necesidade e este mel hai que buscalo, non está en calquera supermercado", apunta Antonio Valea, de Ribadeo, mientras el presidente del colectivo vilalbés asegura que, en su caso, es un todo o nada porque solo vende en las ferias.

Nicolás Prieto, responsable de la cooperativa Cauru, con más de 3.000 colmenas en Quiroga, O Courel, Ribas de Sil y A Pobra do Brollón, dice que hay demasiadas dudas: "Tivemos a sorte que xa tiñamos moito vendido, vendemos en bidóns de 300 quilos, pero co mel embotellado facemos os socios a distribución e non se sabe ben se está permitido ou no".

"Nós na tenda nada, porque non hai clientes nin visitas, o museo está pechado, como os comedores de Inditex, que tamén serviamos. Dende a Casa do Mel vendemos a algunha tenda online —comercializan 14 toneladas con marca propia— pero os socios venden en mercados e haberá moitas dificultades este ano", explican.

En cifras

La apicultura es un sector en auge en Galicia, que es la cuarta productora de miel de España con el 6% del mercado. Hay más de 4.000 explotaciones apícolas y solo el 5%, con más de 150 colmenas, son profesionales. Galicia suma unas 168.000 colmenas.

Mieles Anta, de Bóveda, es el mayor productor de miel de Galicia. "Somos ganadería y producto de primera necesidad, nunca dejamos de trabajar", dicen en la fábrica, que suma una veintena de trabajadores. Tienen 14.500 colmenas y producen unos 200.000 kilos de miel al año.

Ferias. En octubre se celebran varias ferias monográficas que pretenden impulsar la miel como base de la economía. La más antigua es la de O Valadouro, en A Mariña, que cumplirá doce ediciones este año. La Feira do Mel de Montaña de Muras llevan cinco años celebrándose en O Viveiró y la de Baleira cumplió tres años en 2019. En el concello coruñés de As Pontes se celebra otra en Goente desde hace once años.

Museos. La Casa do Mel de Goente tuvo que cancelar todas las visitas —pasan unas 4.000 personas al año—. En O Valadouro hay otro Museo do Mel.