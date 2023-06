Las obras de remodelación de la Praza de América de As Pontes entran en la recta final

Las obras de remodelación de la céntrica Praza de América de As Pontes entran en su recta final y podrían estar finalizadas a mediados de este verano. Así lo confirman desde el Concello de As Pontes, precisando que el plazo de ejecución de los trabajos era de 14 meses, por lo que están dentro de los tiempos previstos.

"A previsión é que a obra poida estar rematada a mediados deste verán, sempre e cando non haxa demoras por factores externos coma a climatoloxía, que será clave nas tarefas que quedan por desenvolver", indican.

Los últimos trabajos ejecutados en este proyecto, que se inició hacia finales del pasado año 2022 con la demolición del edificio que albergaba la antigua biblioteca municipal, consistieron en el enconfrado y colocación de losas de hormigón, sobre las que se instaló el pavimento final de piedra y se procedió a la plantación de algunas especies arbóreas.

Ya se puede apreciar como del lado de la Avenida da Coruña la plaza dispondrá de un espacio diáfano libre de obstáculos, configurado como un área para acoger diferentes tipos de eventos, mientras que una línea de árboles define sutilmente el límite entre la zona de la calle y la propia plaza.

"A área que xorde da prolongación do espazo público da Rúa Castelao estará concibida como unha ampla ladeira verde", indican desde el gobierno local, precisando que en el ámbito intermedio, vinculado a la Rúa Ramón Cabanillas, la plaza dispondrá de una zona de paseo "protexida do ruído e do tráfico, na que se crearán recunchos de estancia cun carácter máis intimista, reinterpretando o Paseo dos Americanos e que estará franqueada por unha banda verde".

El proyecto se completará, según avanzan desde el Concello, con la instalación del alumbrado público -ya hay colocadas algunas farolas en columnas de alturas variables con led- y se instalará la red de drenaje y riego, además del mobiliario urbano en toda la céntrica plaza.

COSTE Y OBJETIVOS. Las obras de reurbanización de este emblemático rincón pontés, muy vinculado al histórico colegio Santa María, que adquiere ahora un papel más protagonista, cuentan con un presupuesto de 569.608 euros, financiado por la Diputación Provincial de A Coruña.

Los trabajos parten de un proyecto "moi ambicioso" con el que el gobierno quería "recuperar os valores orixinais da praza", así como crear "un espazo funcional para toda a veciñanza".