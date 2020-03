Las obras para reformar la piscina de Muras se retoman casi un año después

Tras varios meses de espera, las obras para remodelar y ampliar la piscina municipal de Muras se han retomado. Los trabajos se vieron paralizados tras el incumplimiento del contrato de la primera empresa adjudicataria de este proyecto, por lo que el Concello procedió a la rescisión del mismo y a iniciar los trámites para poder licitarlo de nuevo.

"Sacouse a licitación o proxecto e leva esta obra unha empresa, que é Canosa, que ten un prazo de seis semanas de execución. Empezan os traballos en xuño do 2019 e, unha vez cumprido ese prazo, só se executaron o 14% dos mesmos, polo que ante o incumprimento do contrato e tras varios informes de secretaría, rescíndese ese contrato e, tras varios trámites, o proxecto pasa á seguinte empresa no proceso de licitación, que é Areco, que foi a segunda", explicó el alcalde de Muras, Manuel Requeijo.

La nueva firma cuenta con un plazo de siete semanas, "que foi o que propuxeron", dijo el regidor, y las obras ya comenzaron. "Os traballos empezaron cun ritmo moi alto. Este verán teremos piscina", aseguró Requeijo.

La nueva adjudicación se hizo por algo más de 107.100 euros, mientras que la primera ascendía a 101.659 euros. El proyecto de remodelación de las piscinas estaba valorado en 108.321,11 euros, según indicó el regidor murés.

La propuesta del Concello es arreglar la piscina de adultos actual y ampliar el servicio que se ofrece construyendo dos vasos más dirigidos al público infantil.

También se cambiarán los sistemas de depuración para adecuarlos a la normativa actual, ya que los actuales estaban obsoletos, y se colocarán nuevos pavimentos alrededor de las zonas de baño, se pondrán las duchas y se hará un cierre vegetal alrededor de las piscinas. "A idea é darlle unha imaxe totalmente distinta á que tiña", manifestó Requeijo.

Lamentó además lo ocurrido con este proyecto, que impidió disfrutar de las instalaciones el pasado verano, pero advirtió que era "un aviso para outras empresas, que poden pensar que por presentarse a licitacións e traballar para as administracións públicas poden facer o que queiran".