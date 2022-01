As obras dos polígonos de Muimenta e Feira do Monte avanzan a bo ritmo

A superficie industrial que estará dispoñible no concello de Cospeito experimentará en 2022 un importante aumento unha vez finalicen as obras da primeira fase do parque empresarial de Feira do Monte, promovido pola Deputación de Lugo, e da fase A-1 da ampliación do de Muimenta, que executa a Xunta. Os traballos están actualmente en marcha e a previsión é que finalicen en ambos casos dentro do primeiro semestre do novo ano.

Estes proxectos suporán un pulo importante para a economía non só a nivel municipal, senón tamén comarcal xa que, unha vez rematados, permitirán alcanzar os 290.000 metros cadrados de superficie entre os dous parques empresariais.

A ampliación do polígono de Muimenta está prevista en tres fases e, cando finalice a súa execución, sumará á superficie existente 145.000 metros cadrados máis, distribuidos en 54 parcelas. Así, cando se remate esta actuación superaranse os 180.000 metros cadrados.Actualmente están en marcha as obras da primeira fase da ampliación, executadas pola Ute formada por Alvac SA e Pavalco SL, á que se lle adxudicaron por 1.097.809 euros. Nela habilitaranse 25.121 metros cadrados, dos que case 13.000 se destinarán a solo industrial, distribuído en 15 parcelas de entre 700 e 1.500 metros cadrados.

Os traballos inclúen actuacións de urbanización, electrificación, canalización do saneamento, acometidas de abastecemento ás parcelas, alumeado público e un novo acceso ao polígono dende a LU-120.

Ademais, definiranse estruturas viarias, máis de 6.800 metros cadrados de zonas verdes, unha zona de xogos infantís e colocarase mobiliario urbano para integrar e humanizar este espazo.

No caso do esperado parque empresarial de Feira do Monte, tamén comezaron as obras da primeira fase, que ten un prazo de execución de dez meses e un orzamento de licitación de 1.860.477, 98 euros.

Con ela, definiranse 24 parcelas, a totalidade do solo dotacional e equipamento e a maior parte das zonas verdes que terá este polígono. O proxecto inclúe tamén a conexión coa estrada LU-111, así como todos os servizos, equipamentos e viais que permitirán a súa posta en marcha de forma inmediata.

Este parque industrial tamén está previsto en tres fases. As seguintes iranse promovendo a medida que vaian facendo falta novas parcelas. A segunda fase conta cun orzamento de 1.135.477,72 euros, un prazo de execución de seis meses e achegará 20 parcelas máis, mentres que a terceira ten un custo previsto de 861.155,27 euros, unha duración dos traballos de oito meses e ofrecerá dez fincas novas.

Unha vez estean concluídas todas as fases, o polígono de Feira do Monte contará con 113.332,19 metros cadrados, dos que case 52.500 estarán destinados a solo industrial, máis de 2.200 a distintas dotacións e 27.000 a vías e aparcadoiros.