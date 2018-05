Obituario: Guitiriz despide hoxe a David Bello Rivera, dono da Panadería David

Guitiriz despide este luns a un home cuxo nome todos relacionan cun dos emblemas da localidade, a torta de millo. David Bello Rivera, da coñecida e recoñecida Panadería David, morría onte aos 94 anos de idade, e foron moitos os que se achegaron a despedilo ao tanatorio Teixido, desde onde partirá hoxe, ás 17.30 horas, a comitiva fúnebre cara a igrexa parroquial de San Xoán, onde se oficiará o funeral polo seu eterno descanso.

David e a súa muller, Maruja Sánchez, poñíanse a comezos dos anos 60 á fronte dunha panadería que abriran uns parentes no ano 1925 no Curro Vello. Xuntos mantiveron viva a tradición de facer a torta de millo, un manxar que daquela só se servía polas festas, e contribuíron singnificativamente a darlle a sona que ten hoxe en día, cando segue a ser prato obrigado nas ocasións especiais, mais tamén xa forma parte do menú cotiá de moitas casas. E na Panadería David hai uns 30 anos foron un paso máis alá, dedicándose exclusivamente á produción das tortas, que seguen a facerse de xeito totalmente artesanal.

David xa levaba un tempo xubilado e agora son a súa filla, Fina Bello, e a súa neta, Sandra Martínez, as encargadas de perpetuar o seu legado, que vai moito máis alá dun simple nome. É un xeito de facer, de respectar a tradición, de converter un produto nun sinal de identidade e de levar unha tenda a ser parada obrigada e case punto de peregrinaxe de veciños e de visitantes.