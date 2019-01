Obituario: Vilalba despidió el fin de semana al empresario Juan José Pereira Vázquez

Falleció el sábado de madrugada en San Ciprián Juán José Pereira Vázquez, un conocido empresario vilalbés y uno de los pioneros en el tenis en la capital chairega. Conocido por la mayoría de sus allegados como Pereira de la Estación Roma, por el nombre del grupo de gasolineras que él mismo gestionaba, tenía 62 años de edad y tres hijos.

Pereira se jubiló hace pocos meses de la fábrica de Alúmina que tiene Alcoa en San Ciprián, donde residía, pero dicen los que compartían su vida con él que siempre comentaba que trabajaba más desde que dejó de ser empleado de la empresa. Él tenía la suya propia. El Grupo Roma cuenta con tres gasolineras actualmente, una en Vilalba, en la Avenida Terra Chá, otra en Candamil

(en el concello de Xermade) y una más en la costa lucense, en Xove.

Pero el mundo empresarial no era el único ámbito en el que era conocido. Pereira era el presidente del Club de Tenis Vilalbés en los últimos 18 años. Fue de los primeros en empezar a jugar con la raqueta en Vilalba, cuando las pistas por las que peleó para que se modernizase aún hace

poco, no existían. Y fue jugador del equipo vilalbés. Ahora llevaba años sin saltar a la pista pero no por eso estaba desvinculado del club.

Con un carácter fuerte, pero cordial, era muy amigo de sus amigos. Tras la sorpresa por su fallecimiento, familiares, amigos y conocidos lo despidieron el domingo en su Vilalba natal. La misa funeral fue en la iglesia parroquial de Santa María de Vilalba.