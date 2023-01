O valor do Pedregal

O Pedregal de Irimia, como lugar onde nace o río Miño, ten un valor altísimo a nivel patrimonial e cultural para o Concello de Meira, polo que dende o mesmo estanse planificando cambios para protexelo e tamén para potencialo, e darlle así toda a sona e todo o protagonismo que merece un enclave coma este.

O primeiro fíxose efectivo en outubro, e foi a declaración do espazo como Reserva Natural Subterránea —medida acordada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) do Goberno para tramos de ríos con escasa ou nula intervención humana e moi bo estado biolóxico— o que protexe unha superficie de 179,77 hectáreas nas que se levarán a cabo actuacións de conservación, avaliación e seguemento do seu estado.

"O Pedregal de Irimia é un lugar moi importante na historia e na actualidade meirega, e é unha prioridade poñelo en valor e actuar para mellorar a súa condición e para protexelo, así como para favorecer a súa difusión e facilitar a chegada de visitantes a este enclave", explica Yoani Jartín, técnica de turismo do Concello de Meira.

Esta non é a única medida que se vai levar a cabo en favor do Pedregal, senón que tamén vai haber varias orientadas ao terreo, ao acceso ao mesmo e á loxística para mellorar así as condicións dos visitantes que vaian a terras meiregas e queiran visitar o lugar, para que poidan facelo con facilidade e teñan unha boa experiencia.

"Imos facer un centro de interpretación onde vai haber información sobre o propio sitio e tamén sobre as especies que se poden atopar na zona", explica a técnica de turismo meirega. Ademais deste, haberá outro en Fonmiñá, pertencente ao concello de A Pastoriza e preto do Pedregal, que axudará tamén nestes labores de divulgación e de información.

Con ese mesmo Concello hai un convenio para continuar unha senda que "vai unir o Pedregal e Fonmiñá, e poderíao chegar a enlazar coa praia fluvial de Baltar", explica Yoani Jartín, que tamén conta que "o sendeiro empezará na área recreativa Profesor Río Barja, conectándoo directamente co Pedregal".

"Habilitarase tamén unha pasarela que permita observar o lugar sen ter que subir ás pedras nin actuar sobre o terreo, dándolle así facilidades aos visitantes, á vez que se protexe o sitio", apunta a técnica de turismo, destacando a importancia de protexer o Pedregal para que non se deteriore máis.

A protección

Nos últimos anos, o Concello de Meira estaba xestionando sacar adiante unha Declaración de Espazos de Interese Local (Enil). Porén, a normativa "mudou e fíxose máis esixente, precisando o permiso de todos os propietarios das fincas relacionadas, o que o fixo moito máis difícil", expón Yoani.

O Enil quedou finalmente paralizado debido a que a protección do Miteco é maior, cumprindo así a idea do Concello de coidar máis o Pedregal.

Futuro

Para os vindeiros anos, o obxectivo principal é o de "poñer en valor a flora e a fauna do Pedregal, así como a súa xeoloxía, singular e moi interesante debido a que non hai lugares similares nas proximidades de Meira", conta Yoani Jartín.

Un dos proxectos que queren facer é unha ruta de sendeirismo para poñer en valor o contorno e o propio lugar, sendo ademais un roteiro de divulgación da xeoloxía local, que conta "con cousas rechamantes como é o cambio brusco entre as dúas ladeiras".

"O Pedregal é un dos principais recursos do concello de Meira e pola zona pasan rutas como a do Miño-Eo, que ten aquí o seu quilómetro cero, ademais de aproveitalo para facer actividades educativas, entre outras cousas", apunta Yoani, resaltando "a posta en valor da súa parte xeolóxica".