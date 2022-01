Guitiriz, o PAI que quere ser escola infantil

No ano 2005, o Concello de Guitiriz creaba un Punto de Atención á Infancia (PAI), aproveitando para elo a antiga casa do conserxe do Ceip Lagostelle.

O servizo, que ofrece 20 prazas —suma 26 usuarios, en función dos horarios de asistencia— e no que traballan cinco persoas, mantense vixente a día de hoxe e a súa demanda non deixou de medrar, atendendo nenos e nenas de cero a tres anos non só do propio municipio, senón tamén doutros concellos limítrofes.

O feito de que exista lista de agarda, de que as familias sigan a amosar interese por un servizo que o Concello considera "imprescindible" e de que haxa ao redor dun cento de menores de tres anos censados no municipio, levou ao goberno local a estudar a ampliación das instalacións para converter o PAI nunha escola infantil.

Porén, logo de varios estudos, concluíuse que o actual inmoble non reúne as condicións necesarias para desenvolver a ampliación que sería necesaria co propósito de incrementar as prazas, polo que se contactou coa Xunta de Galicia para analizar as pobilidades de mellora do servizo.

O Concello mesmo redactou un proxecto para a construción dun novo edificio que poida albergar unha escola infantil que ofertaría ao redor dunha trintena de prazas.

A alcaldesa, Marisol Morandeira, facíalle entrega do mesmo no mes de abril ao xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, sen que polo momento se teña producido ningún tipo de resposta por parte da Administración autonómica. "A mellora do servizo de atención infantil é unha urxencia para o Concello",asegura a rexedora guitiricense, lembrando que xa no ano 2019 abordara esta cuestión coa conselleira de Benestar Social, Fabiola García, para buscar algunha solución. Daquela acadara un compromiso que dende o Concello inciden en que debe materializarse cuanto antes.

Un orzamento de case 480.000 euros para un novo inmoble ao pé do colexio

O proxecto que o Concello de Guitiriz lle presentou ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar propón a construción dun novo edificio, que se emprazaría non moi lonxe do actual Punto de Atención á Infancia, pois tamén estaría no contorno do Ceip Lagostelle, concretamente na parte posterior do pavillón municipal. A escola infantil habilitaríase nunha edificación dun único andar, e o proxecto recolle que a súa construción, coas correspondentes equipacións, requeriría dun investimento total de 478.766 euros.

A zona sur do inmoble, segundo precisan dende o Concello, estaría repartida en tres aulas, que contarían cada unha delas con pequenos patios individuais. A parte norte destinaríase ao traballo administrativo, con espazos para a sala de profesores, unha zona de lavandería e os aseos e vestiarios para as traballadoras. Como nexo entre estes dous bloques contémplase a creación dunha sala de usos múltiples, un gran espazo diáfano que podería acoller diversas actividades e que sería o que se empregaría no día a día do centro como comedor. Nesta zona tamén se habilitará a cociña. Habería ademais un vestíbulo e unha zona de almacén de carros.

A idea do Concello é urbanizar a rúa que dá acceso a esta parcela para así facilitar o acceso se finalmente prospera o proxecto.